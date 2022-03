América: herói americano fica bem perto da aposentadoria

Aos 40 anos, o goleiro Jailson revelou que foi convencido pela esposa a seguir a carreira ao deixar o Palmeiras (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Em clima de festa, o América desembarcou ontem no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, depois de garantir vaga na fase de grupos da Libertadores eliminando o Barcelona de Guayaquil-EQU fora de casa.





Herói na classificação, fazendo defesas importantes durante o 0 a 0 e pegando uma das cobranças de pênalti no 5 a 4 americano, o goleiro Jailson relembrou que quase se aposentou ao fim da temporada passada. Na ocasião, o goleiro de 40 anos questionou a continuidade da carreira ao encerrar a longa passagem pelo Palmeiras, mas foi convencido pela esposa, Mônica, a dar continuidade à trajetória no futebol.



“Em dezembro, falei com a dona Mônica que pensei em parar de jogar bola, que queria descansar e curtir a família. Ela ficou um pouco brava e disse que não, que Deus tinha um propósito e coisas boas para mim. Agora, vejo que ela está coberta de razão. Quero agradecer o carinho que ela tem por mim. Estou coberto de saudade. Tem seis dias que eu não vejo ela e o meu filho. Quero ir para casa descansar um pouquinho”, declarou o camisa 42, enquanto era cercado por torcedores em Confins.





Estreante na Libertadores, o Coelho chegou à fase de grupos ao eliminar o Barcelona-EQU, em Guayaquil, com vitória por 5 a 4 nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal – mesmo resultado do jogo de ida do mata-mata, no Independência.





Contratado nesta temporada para substituir Matheus Cavichioli, submetido a procedimento cardíaco, o veterano já havia sido decisivo na classificação do América na fase anterior da competição, contra o Guaraní-PAR. Na ocasião, o goleiro defendeu a última cobrança do time paraguaio na disputa de pênaltis, também vencida pelo Coelho por 5 a 4.

História

Jailson chegou ao América em janeiro e assinou contrato até o fim da temporada 2022. Antes de acertar com o Coelho, o goleiro havia sido anunciado pelo Cruzeiro, que desistiu do negócio por questões financeiras. Pelo time alviverde, o experiente arqueiro já disputou seis jogos e sofreu três gols. “Eu estou muito feliz. Já posso dizer que faço parte da história do clube”, disse o jogador.