América: técnico cobra dos jogadores do Coelho 'espírito de Libertadores'

Na esteira do empate dramático com o Barcelona de Guayaquil no Independência, o técnico Marquinhos Santos cobrou dos jogadores do América um grau de concentração absoluto para o duelo de volta, terça-feira, no Equador. Caso haja igualdade por qualquer placar, haverá disputa de pênaltis valendo a classificação para a fase de grupos da Libertadores.



Uma das preocupações do treinador é evitar o sufoco vivido em Assunção, diante do Guaraní. Após derrota por 1 a 0 no Horto, o time começou desligado, tomou dois gols nos 15 primeiros minutos e precisou buscar, nos acréscimos, a virada épica que lhe assegurou o triunfo nas penalidades.





"Temos de entrar fora de casa em um jogo que não podemos oferecer o que oferecemos contra o Guaraní. Precisamos entrar mais concentrados e determinados para que se possamos fazer um jogo de Libertadores e buscar o gol na oportunidade que tivermos para sairmos classificados", projetou o comandante.





O confronto com o Barcelona ocorrerá no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. No 0 a 0 em casa, o Coelho esteve longe de uma apresentação equilibrada, pecando na criação de jogadas, sendo pouco contundente e ainda se salvando ao fim, com o adversário desperdiçando a cobrança de um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo em batida de Garcés.





Para Marquinhos Santos, porém, a equipe criou oportunidades para vencer, mas pagou pela instabilidade emocional, especialmente nas conclusões a gol. Ele avaliou que a situação vivida contra o Guaraní-PAR, na etapa anterior do torneio sul-americano, voltou a atormentar o alviverde.





"A ansiedade, a questão mental. O time, depois da classificação como foi alcançada, se fortaleceu, mas aquela experiência se repetiu. Tivemos maior posse de bola, mais finalizações, maior controle de bola contra uma equipe mais qualificada que o Guaraní, mas que também se portou num bloco defensivo, com maior qualidade de saída e jogo de transição”, analisou.





SUPERAÇÃO Ele disse que reconhecer esses problemas já é uma forma de tentar superá-los. “Criamos, tivemos oportunidades. Com a ansiedade de estar na Libertadores, jogar a primeira em casa e levar uma vantagem, acabamos errando na última bola. Isso é algo que precisamos aprender e trabalhar para evoluir nesse processo", declarou.





Antes de voltar a enfrentar o Barcelona, o América entra em campo diante do Uberlândia, às 19h do sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Em 5° lugar, com 14 pontos (a quatro de distância da Caldense, primeiro clube no G-4), precisa vencer para seguir sonhando com a difícil classificação às semifinais.





Como a prioridade é a Libertadores, a tendência é que seja escalada formação reserva no Triângulo. Há chance matemática de presença nas semifinais, mas a probabilidade é pequena – 10,9%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Além da distância para a Caldense, o Coelho está a cinco pontos de Athletic e Cruzeiro, segundo e terceiro, ambos com 19. O líder, Atlético, soma 22 e é, até o momento, o único garantido na próxima fase.