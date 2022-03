América enfrenta o Barcelona, do Equador, amanhã, em busca da classificação

O técnico Marquinhos Santos comandou treino tático do América ontem, focando nas jogadas de criação e recomposição defensiva (foto: Mourão Panda/América/Divulgação)











É conquistar o melhor resultado para, na próxima terça-feira, dia 15, às 21h30, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, confirmar sua vaga para a fase de grupos. Se não passar pelo mata-mata, se for eliminado, ganhará vaga na fase de grupos da Sul-Americana. E a torcida espera que a classificação desta vez seja mais tranquila, e não de tirar o fôlego, como sobre o Guaraní-PAR, assegurada nos pênaltis. O América não terá tempo para lamentações ou diagnósticos sobre seu futuro no Campeonato Mineiro, depois da segunda rodada consecutiva pelo estadual sem vencer (perdeu para o Villa Nova, no sábado, por 1 a 0, depois do empate sem gols com a URT), aumentando o risco de não disputar a fase final da competição. O que interessa agora é a inédita participação do clube na Copa Libertadores. Amanhã, no Independência, às 21h30, o Coelho dará o primeiro passo para outro grande feito na sua história centenária: superar o Barcelona-EQU no primeiro duelo da terceira fase da competição continental.É conquistar o melhor resultado para, na próxima terça-feira, dia 15, às 21h30, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, confirmar sua vaga para a fase de grupos. Se não passar pelo mata-mata, se for eliminado, ganhará vaga na fase de grupos da Sul-Americana. E a torcida espera que a classificação desta vez seja mais tranquila, e não de tirar o fôlego, como sobre o Guaraní-PAR, assegurada nos pênaltis.





Se o time reserva contra o Villa Nova foi decepcionante, os titulares já estão de volta ao trabalho depois de um merecido descanso. Ontem, foi dia de treino no CT Lanna Drumond, e o técnico Marquinhos Santos dedicou um tempo para conversa séria, pontuando as estratégias que devem ser aplicadas diante dos equatorianos.





O Barcelona-EQU, aliás, será adversário ainda mais difícil que o Guaraní-PAR. A equipe do técnico Jorge Célico é líder do Campeonato Equatoriano, com nove pontos, está invicto, com três vitórias e à frente dos rivais Emelec e LDU. A delegação equatoriana desembarcaria ontem em Belo Horizonte. No sábado, o time venceu o 9 de Octubre por 3 a 1, com uma escalação mista. E é bom o América ficar de olho no Gabriel Cortez, que em grande atuação marcou dois gols e ainda deu uma assistência, e Carlos Garcés que finalizou a vitória. Danny Luna descontou para o adversário.





Depois da conversa com o grupo, com os jogadores que enfrentaram o Villa deslocados para trabalhos de recuperação e regeneração física em campo, Marquinhos Santos comandou um treino tático. A atenção da comissão técnica ficou concentrada em jogadas de criação, recomposição defensiva e ajustes de entrosamento. Já na parte final, alguns atletas aperfeiçoaram as finalizações. Refinamento da pontaria.





Hoje, a partir das 16h30, todos estarão de volta ao CT Lanna Drumond para os ajustes finais e para a carga de intensidade de um treino que o momento exige. Marquinhos Santos ainda não decidiu qual formação enfrentará o Barcelona-QUE. A única certeza é que o América precisa ter uma postura agressiva, determinada, com iniciativa: “Temos que nos impor. É um jogo difícil contra um time de muita força, de transição, de poder físico muito alto”.





Com um passo de cada vez, a vitória diante da torcida é crucial para levar uma vantagem para Guayaquil. “A estratégia tem que ser a mesma jogando em casa. Temos que buscar um jogo mais efetivo, de nível de concentração maior, de qualidade maior no último terço para sair daqui com a vitória e levar uma vantagem para o jogo de volta”.





Com a venda de ingressos já liberada desde sábado, vale lembrar que o protocolo sanitário por causa da pandemia da COVID-19 permanece o mesmo para estádios de futebol: uso obrigatório de máscara, apresentação do cartão de vacina com esquema vacinal completo ou teste antígeno rápido feito até 24h antes da partida ou PCR feito no mínimo 48 horas. Menores de 12 anos podem entrar desde que apresentem teste rápido ou PCR.

Súmula

De volta ao Campeonato Mineiro, o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento relatou na súmula do jogo contra o Villa Nova que o presidente do conselho de administração do América, Marcos Salum, invadiu o campo e teria ofendido a equipe de arbitragem ao término da partida.





Ingressos para o jogo

Os ingressos já estão à venda desde sábado, dia 5, no site

(https://tickethub.com.br/detalhe/23884/AMERICA_X_BARCELONA)

Confira os valores de cada setor:

Portões 3 – R$ 60 inteira/R$ 30 (meia entrada)

Portão 2 – R$ 60 inteira/R$ 30 (meia entrada)

Portão 6 – R$ 40 inteira/R$ 20 (meia entrada)

Torcida visitante – R$ 50 inteira (Portão 10, também com meia entrada)