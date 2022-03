América é derrotado pelo Villa Nova em casa e segue fora do G4 do Mineiro

Gustavo Crecci marcou para o Villa Nova, que está praticamente garantido na elite do futebol mineiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Ressaca. Euforia tardia. Anestesia. Certo é que o efeito da classificação heroica do América para a terceira fase da pré-Libertadores, quando enfrenta terça-feira o Barcelona, do Equador, afetou o rendimento do Coelho, mesmo com time reserva, que não jogou bem. E diante de um determinado Villa Nova, perdeu por 1 a 0, no Independência, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, com gol de Gustavo Crecci. O resultado foi ruim para o time americano, que se complicou rumo à classificação para a fase final do estadual, e foi bem festejado pelo Leão do Bonfim, que praticamente garantiu permanência na elite do futebol mineiro e ainda sonha com uma vaga para a disputa do título.





Na próxima rodada, o América joga longe da torcida, contra o Uberlândia, sábado, às 19h. E o Villa recebe, em Nova Lima, a Patrocinense, domingo, às 16h. Em entrevista para a TV Globo após a partida, Gustavo Crecci comemorou: “Muito feliz pelo resultado, pela entrega, pelo gol. A gente almeja o G4, uma vaga na Série D. Com os pés no chão, com muita cautela, com muito trabalho, vamos pensar no G4. Por quê não?”. Já Matheusinho lamentou: “Foi um jogo que faltou um pouco de equilíbrio para a gente poder sair com o resultado positivo. Infelizmente, não conseguimos o resultado, mas sabemos que a equipe está em construção e tenho certeza que vamos evoluir mais ainda para chegar na reta final do Campeonato Mineiro e conseguir o objetivo principal que é ser campeão”.





Uma partida de baixa qualidade técnica, pior no primeiro do que no segundo tempo. Enquanto o América teve uma atuação sonolenta, aparecendo apenas em alguns flashes, abaixo do que pode produzir, o Villa Nova foi mais incisivo, acordado, mas pouco efetivo.





O Leão do Bonfim se armou no contra-ataque e, antes de se arriscar, girava a bola, virava o jogo em busca de uma brecha no ataque americano. Já o Coelho, sem inspiração, trocava passes a espera de uma falha na defesa adversária. A primeira chance do América ocorreu aos 12min, depois de troca de passes entre Kawê, Matheusinho e Índio Ramírez, a bola bateu na defesa e foi a escanteio. A resposta do Villa foi aos 19min, em contra-ataque Branquinho finalizou bonito de fora da área, passou perto do gol do Airton.





Com um jogo amarrado, sem grandes lances, o América pecava pela falta de criatividade, principalmente para ligar o jogo entre meio-campo e ataque. O Coelho se assustou aos 33min, quando Hipólito superou Gustavo Marques, deixando-o chão, e bateu para o gol. O goleiro Airton faz uma grande defesa e espalmou para fora.





A toada do jogo passou então a ser o América com mais posse de bola, trocando passes no campo de defesa e o Villa pressionando a saída de bola, com marcação alta. Aos 43min, Branquinho na cara de Airton encobriu o goleiro. Mas o assistente marcou impedimento e gol foi invalidado. Aos 45min, Rodolfo caiu na área, pediu pênalti, mas o árbitro seguiu com o jogo. E já nos descontos, Airton apareceu para salvar o América depois da finalização de Kadu de dentro da área, mas estava impedido.





O Vila desafiou mais o goleiro americano. O Leão, aliás, teve a estreia do técnico Cicero Júnior, já que Bruno Pivetti deixou o time de Nova Lima na última semana, depois de aceitar comandar o Goiás. Já o técnico Marquinhos Santos escalou um time reserva, mas que tinha potencial para produzir mais. Com folga merecida, Wellington Paulista, Juninho e Alê estavam no Independência.





Com outra postura no segundo tempo, o América passou a pressionar o Villa. Rodolfo apareceu mais e com a entrada de Gustavo e Valoura o Coelho ganhou outra dinâmica ofensiva, o jogo americano ficou mais veloz, com mais alternativas. Tanto que aos 20min Valoura cobrou falta na área e Conti, de cabeça, obrigou Glaycon a grande defesa. Mas com o bote armado, o Villa marcou aos 24min, quando Gustavo Crecci recebeu na entrada da área, chutou e a bola desviou em Conti e não deu chance a Airton: 1 a 0.





A frente do placar, o Villa conseguiu o que queria: estar em vantagem, poder se fechar ainda mais e jogar a pressão toda para o América, que se desorganizou e passou a errar muito mais. O tempo passou, o desentrosamento também foi um obstáculo e a competência para reagir não apareceu. Melhor para o Leão.

O veterano Ricardo Oliveira comemorou muito com os colegas de time a goleada do Athletic sobre a URT (foto: Emmanuel Pinheiro Retratos/Athletic)



NOVO VICE-LÍDER

No Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, o Athletic goleou a URT por 4 a 0. Destaque para Rafael Lucas, que marcou três e é o artilheiro isolado do Campeonato Mineiro, com seis gols, com Douglas Santos completando o placar. O resultado fez o Athletic assumir a vice-liderança do estadual por ter melhor saldo de gols que o Cruzeiro. Na outra partida: Tombense 0 x 0 Uberlândia.





FICHA TÉCNICA

América 0 x 1 Villa Nova

AMÉRICA: Airton; Raúl Cáceres (Arthur, 27 do 2º), Conti, Gustavo Marques e João Paulo; Zé Ricardo (Juninho Valoura, intervalo), Rodriguinho e Índio Ramírez (Gustavo, intervalo); Kawê (Henrique Almeida, 18 do 2º) Matheusinho e Rodolfo (Adyson, 35 do 2º)

Técnico: Marquinhos Santos

VILLA NOVA: Glaycon; Danilo Belão, Diego Landis, Kadu e Lucas Hipólito; Wesley, Leandro Salino (Maurício Mucuri, 46 do 2º), Gustavo Crecci (Maurício Mucuri, 46 do 2º); Branquinho (Bruninho, 18 do 2º), Renan Mota (Thomazel, 38 do 2º) e Thiago Mosquito (Alessandro, 18 do 2º)

Técnico: Cícero Júnior

9ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Independência

Gols: Gustavo Crecci 24 do 2º

Cartão amarelo: Rodriguinho, Zé Ricardo, Gustavo Crecci, Kadu, Lucas Hipólito, Matheusinho, Alessandro Vinícius, Leandro Salino, Thomazel

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Magno Arantes Lira

Público: 1.858 pagantes

Renda: R$ 21.990