América faz planos para aumentar presença de torcedores no Independência

Embalado pela vitória épica no Paraguai, Coelho avalia adicionar R$ 1 a entradas contra o Villa para encher o Horto (foto: NORBERTO DUARTE/AFP)





Assunção – Depois da virada heroica e a classificação nos pênaltis sobre o Guaraní-PAR, a diretoria do América já faz planos para aumentar a presença de torcedores na partida contra o Barcelona, de Guay- aquil, no Independência. O duelo será na terça ou quarta-feira e terá o confronto de volta no dia 15, no Equador, valendo vaga na etapa de grupos da competição.





Ainda no Paraguai, o presidente do clube, Alencar da Silveira Júnior, revelou que estuda uma promoção de ingressos para o jogo. De acordo com o dirigente, a ideia é que os americanos possam comprar um 'combo': ao adquirir o bilhete para o duelo com o Villa Nova, no sábado, às 16h30, pela nona rodada do Campeonato Mineiro, o torcedor poderia garantir presença na Libertadores pagando mais R$ 1.

"Vamos ver se fazemos uma promoção. Vai no jogo contra o Villa Nova e com mais R$ 1 vai no nosso jogo pela Libertadores", explicou Alencar. O alviverde protagonizou em Assunção um resultado épico. Tinha perdido por 1 a 0 no Horto, estava sendo derrotado por 2 a 0 na etapa inicial no Defensores del Chaco, empatou na segunda etapa e marcou o gol salvador aos 47min do segundo tempo. Nas penalidades, venceu por 5 a 4.





O mandatário fez uma saudável provocação à torcida americana. "Acho que a diretoria está fazendo a parte dela, o time fez sua parte, nós temos de fazer a diferença agora. A nossa torcida é importante, o torcedor tem de entender isso, tem de sair de casa, largar o pijama e ir ao campo. Só assim o América vai continuar nessa caminhada", afirmou.





"Ninguém sabe aonde o América pode chegar. A arrancada foi dada. Nada, nada, temos oito jogos internacionais no calendário, no mínimo. A pretensão é a Libertadores, é a fase de grupos", declarou Alencar. Caso não se classifique, o Coelho vai disputar a Copa Sul-Americana.





FESTA





No retorno de Assunção a Belo Horizonte, os jogadores protagonizaram uma verdadeira festa no avião. Entre eles, o atacante Pedrinho, que foi um dos destaques da vitória americana. O jogador saiu do banco de reservas no final do primeiro tempo e ajudou o time alcançar a virada. Depois de Wellington Paulista marcar duas vezes, ele balançou a rede adversária pela terceira vez, já nos descontos.





"Acredito que esse seja um dos jogos históricos da minha carreira. Foi uma partida extremamente difícil, na qual estávamos perdendo, mas não desistimos em momento algum. O grupo mostrou muita força e concentração para buscar o placar e se sair bem nas cobranças", conta Pedrinho.





O atleta de 22 anos chegou ao clube recentemente, emprestado pelo Bragantino. Foi seu primeiro gol com a camisa do Coelho, em sua segunda partida.





A classificação fez justiça ao domínio americano no mata-mata, além de ter aumentado os ganhos na Libertadores. Pela presença na segunda fase, o clube recebeu US$ 500 mil (R$ 2,55 milhões) da Conmebol. Na terceira, terá mais US$ 600 mil (R$ 3,06 milhões).