América vê lições, mesmo com derrota

Para o volante Lucas Kal, o revés diante do Atlético é "aprendizado" para reagir no Estadual e chegar forte à Libertadores (foto: Estevão Germano/América - 5/3/20)





Com a estreia na fase preliminar da Copa Libertadores da América marcada para o dia 23, o América tropeçou no primeiro teste para a competição ao perder o clássico diante do Atlético por 2 a 0, no sábado, no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Apesar do resultado, o volante Lucas Kal destacou o “aprendizado” do time e demonstrou confiança para a disputa decisiva com Guaraní-PAR, em Belo Horizonte, pelo torneio sul-americano.





“Sabíamos que seria um jogo duro contra um dos melhores times do país. Foi um grande teste para nós, pensando na Libertadores. Tiramos muitas coisas boas dessa partida, apesar do resultado. Sabíamos da qualidade do Atlético, mas é página virada. É aprender com os erros para chegar 100% contra o Guaraní e sair com a vitória", declarou ontem o meio-campista.





Para o ano de estreia na Libertadores, o América reforçou o elenco, mas ainda não embalou na temporada. O Coelho está na quinta colocação do Mineiro, com 10 pontos em seis jogos. Na opinião de Lucas Kal, o time ainda precisa se adaptar aos novos companheiros para apresentar o melhor desempenho.





"É muito pela falta de ritmo, mas não serve de desculpa. Vamos entrando no ritmo pouco a pouco, jogo a jogo. A chegada de novos companheiros requer uma adaptação, um entrosamento. Mas creio que estamos melhorando. Estamos trabalhando forte no dia a dia para chegar aos jogos prontos para realizar o que o Marquinhos (Santos) pede, com toda a intensidade, que é nossa marca dentro de campo", ressaltou.





Antes de encarar o Guaraní, o time alviverde enfrenta o Patrocinense, na quarta-feira, às 19h, no Independência, e a URT, no sábado, às 16h30, no Zama Maciel, em Patos de Minas. Já a partida de volta contra os paraguaios será em 2 de março, no Estádio Rogelio Silvino Livieres, em Assunção.





Se passar pelo adversário, o Coelho terá ainda um segundo confronto no formato mata-mata. O rival será definido entre Barcelona de Guayaquil-EQU, Montevideo City Torque-URU ou Universitario-PER. Superando esse outro oponente, ele se garantiria na fase de grupos, para a qual já estão assegurados Atlético, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Fortaleza, Athletico e Bragantino





ANSIEDADE





Lucas Kal admitiu a ansiedade para a estreia na Libertadores, mas cobrou foco nos próximos confrontos pelo Campeonato Mineiro. "É claro que a expectativa é muito grande. É um assunto muito comentado no clube, pois é um ano histórico, com a primeira participação. Mas pensamos jogo a jogo. Temos uma semana decisiva no Estadual para buscar esses seis pontos. Aí, sim, vamos focar na Libertadores", afirmou.