América em contagem regressiva para a Libertadores

Zagueiro Maidana diz que os jogadores do América querem aproveitar a chance de fazer história no clube (foto: Mourão Panda/América)







Encerrada a fase de experiências nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, o América conta os minutos para a estreia na Copa Libertadores, diante do Guaraní-PAR, quarta-feira, às 19h15, no Independência. Se os torcedores já admitem certa ansiedade para ver a equipe pela primeira vez em ação numa competição internacional, os atletas tentam deixar do lado de fora a euforia e se concentrar ao máximo para não cometer erros em casa.









Segundo o treinador, o principal desafio é que todos estejam em boas condições físicas e técnicas. “É um processo natural, como toda equipe que faz contratações no início de temporada. Alguns vão acelerar o processo e estarão prontos, outros precisarão de maior tempo para que possa evoluir o processo. Mas acredito que demos um passo importante”, avalia o comandante de 42 anos, que também estreia em Libertadores.





O perfil de contratações para 2022 foi de atletas com experiência internacional. O atacante Wellington Paulista, de 38 anos, disputou a final da Libertadores com o Cruzeiro em 2009 e também atuou pela Chapecoense na edição de 2017. Já o goleiro Jailson, de 40, foi recentemente bicampeão continental com o Palmeiras, ficando na reserva de Weverton. Outra contratação do Coelho, o zagueiro Maidana disputou a competição pelo Atlético em 2019, quando o time caiu na fase inicial.





O defensor diz que o grupo está muito motivado para encarar o compromisso internacional: “É um ano para fazer história e deixar um legado. Vemos o brilho nos olhos de todos os atletas, de querer deixar o nome marcado na história do América. Jogar uma pré-Libertadores e tentar classificar para a fase de grupos é muito importante para cada jogador, ainda mais num ano que promete ser muito bom para o clube”.





A meta do Coelho é abrir boa diferença de gols para atuar com tranquilidade no duelo de volta, na próxima semana, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Caso elimine o Guaraní, o Coelho terá de encarar outra fase eliminatória antes de ingressar na fase de grupos.





Neste primeiro confronto, o time mineiro não terá o zagueiro Germán Conti, que terá de cumprir suspensão automática pela expulsão no ano passado, quando defendia o Bahia na Copa Sul-Americana. A tendência é que Marquinhos Santos mantenha Jailson como titular do gol, deixando Jori no banco. O restante da equipe deve ser praticamente a mesma que venceu o Patrocinense por 2 a 0, na semana passada, pelo Estadual.





Venda de ingressos

A venda de ingressos para o jogo contra o Guaraní prossegue apenas pela internet – por meio do site Ticket Hub. Os bilhetes custam entre R$ 40 (portão 6) e R$ 60 (portões 2 e 3).



Os torcedores deverão apresentar comprovação de esquema vacinal completo (duas doses) ou teste de COVID-19 (de antígeno, feito até 24 horas antes da partida, ou PCR, feito 48 horas antes) para ter acesso ao estádio.



Crianças devem, obrigatoriamente, apresentar testagem negativa para ir à partida.