América: obrigação de vencer e, depois, 'secar' os rivais

Maidana diz que o América ainda sonha com o G-4: 'Confiantes em conseguir os resultados e contar com tropeço dos adversários' (foto: MOURÃO PANDA/AMÉRICA - 20/1/22)



Em quinto lugar no Campeonato Mineiro, com 14 pontos em nove jogos, o América não depende só de si para ir às semifinais. Além da obrigação de vencer o Uberlândia, amanhã, no Triângulo Mineiro, e o Tombense, dia 19, no Independência, a equipe precisa contar com tropeços da Caldense, que tem quatro pontos a mais, ou que Athletic e Cruzeiro, que têm cinco pontos de vantagem, percam os dois jogos que ainda têm pela frente, o que parece improvável.

Para completar o quadro desfavorável, o Coelho deverá usar time reserva amanhã, preservando os titulares para a decisão contra o Barcelona-EQU, terça-feira, em Guayaquil, valendo vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. No primeiro jogo, em Belo Horizonte, houve empate por 0 a 0 e nova igualdade fará a classificação ser decidida nos pênaltis.





No fim de semana passado, justamente por priorizar a competição continental, o técnico Marquinhos Santos escalou time reserva contra o Villa Nova. E viu os comandados serem derrotados por 1 a 0, em pleno Independência.





Apesar de todas essas dificuldades, os americanos não perdem a esperança. “A gente entende a situação, sabe da responsabilidade, em alguns jogos poderia ter feito mais pontos, mas deixamos a desejar em alguns momentos. Mas temos de acreditar no grupo que a gente tem, acreditar que é possível entrar no G-4, para, nas semifinais, a gente ter bons resultados e depois tentar ser campeão. O jogo com o Uberlândia é primordial para a gente. Vamos ter fé que as coisas vão acontecer, que vamos entrar no G-4 e disputar as semifinais”, declara o zagueiro Iago Maidana, um dos homens de confiança do treinador neste início de temporada.





Confiança é bom, mas a tabela não é tão favorável. No domingo, às 11h, dois dos envolvidos na briga pela vaga nos mata-matas se enfrentam: a Caldense recebe o Athletic. Já o Cruzeiro, que não vence há duas rodadas, enfrenta o Pouso Alegre, às 17h30, no Mineirão. O problema é que eles entrarão em campo já sabendo o resultado do América, que não tem outra opção que não ganhar do Uberlândia.





“Tudo é possível, estamos confiantes em conseguir os dois resultados e contar com tropeço dos nossos adversários. A Caldense não tem jogos fáceis. Mas o principal é fazermos nosso papel”, argumenta o defensor.





Na última rodada, o time de Poços de Caldas vem a Belo Horizonte enfrentar o líder, Atlético. O Athletic recebe o Villa Nova. Já o Cruzeiro visita o Patrocinense.





RENOVAÇÃO Depois do jogo de terça-feira, a diretoria do América pretende bater o martelo sobre a renovação do contrato de Marquinhos Santos, cujo compromisso atual vai só até o início de abril, antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Dirigentes garantem que os resultados, tanto no Mineiro quanto na Libertadores, não vão influenciar na decisão.





“Por enquanto, o foco está todo na reta final do Mineiro, neste jogo de sábado, e no jogo de terça-feira”, disse Euler Araújo, membro do Conselho de Administração do clube.





Ontem, o América anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Gustavo Marques, de 20 anos, também conhecido como Gustavão. O novo vínculo do defensor, que deve ser titular amanhã, vai até dezembro de 2024. (PG)