Torcedor do Atlético, idoso de 70 anos morreu após passar mal no Manduzão

Torcedor morre ao passar mal antes da partida entre Pouso Alegre e Atlético (foto: Magson Gomes/Terra do Mandu)





O torcedor que passou mal no Manduzão antes do início da partida entre Pouso Alegre e Atlético, neste sábado, pelo Campeonato Mineiro, teve a morte confirmada ao dar entrada no Hospital das Clínicas Samuel Libânio. A vítima é um idoso, de 70 anos, que era torcedor do Galo. A informação foi confirmada ao Terra do Mandu pelo irmão da vítima.









O torcedor Lucídio de Souza Lopes tinha ido ao estádio sozinho. O irmão, Wilson de Souza, disse que Lucídio gostava muito do Atlético e falou desse jogo todos os dias. O idoso era diabético e hipertenso. Fazia muito calor no estádio na tarde deste sábado.





O idoso começou a passar mal por volta das 15h15, mais de uma hora antes da partida entre Pouso Alegre e Atlético começar. Ele estava na arquibancada coberta, em uma área de sombra. Assim que o torcedor desmaiou, outros torcedores chamaram por socorro. A equipe da empresa privada que fazia segurança e policiais militares foram os primeiros a prestar socorro. Um torcedor com a camisa do Pouso Alegre também fez massagens cardíacas no idoso.

Torcedor morre ao passar mal antes da partida entre Pouso Alegre e Atlético (foto: Magson Gomes/Terra do Mandu)





Os torcedores gritavam para a aproximação da ambulância, que foi chamada no sistema de som do estádio. As informações são que o idoso teve, pelo menos, mais duas paradas cardíacas ainda dentro da ambulância e foi entubado ao chegar no hospital. O irmão disse que recebeu a ligação da equipe médica pedindo para comparecer no hospital. Ele nem tinha certeza que o irmão havia ido ao jogo. Os dois tinham combinado de ir pescar neste domingo.





O torcedor deixa esposa, três filhas e netos. Ele morava no bairro Belo Horizonte, em Pouso Alegre.