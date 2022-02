Atlético: foco total na decisão da Supercopa do Brasil

Para o goleiro Everson, Galo tem capacidade para decidir nos 90 minutos, mas ele diz ter estudado adversário se jogo for para os pênaltis (foto: Pedro Souza/Atlético - 23/9/21)







Na liderança do Campeonato Mineiro, ainda que provisoriamente, o Atlético voltou, desde ontem, todas as atenções para a primeira decisão da temporada 2022, da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, domingo, às 16h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A confiança é total para seguir como o time mais vencedor do país, depois de ganhar, no ano passado, o Estadual, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Além da questão técnica, a conquista vale R$ 5 milhões em premiação. Já o vice ficará com R$ 2 milhões.

E bater o rubro-negro tem gosto especial para os atleticanos. Rivalidade que começou em amistoso em 1979, se consolidou em jogos oficiais a partir de 1980 e que ficou ainda mais viva nos últimos anos. Em 2014, eliminou o rival nas semifinais da Copa do Brasil para ser campeão sobre o Cruzeiro em seguida, além de os ter superado no Brasileiro de 2021. Já os cariocas levaram a melhor nos Brasileiros de 2019 e 2020.





“Temos de ir jogar com nossas melhores armas, fazer o que sabemos fazer. Esperamos um rival difícil, que vai propor o jogo, mas nós também vamos sair para ganhar usando nossas armas. Sinto que vai ser uma final que vai se definir em detalhes”, afirma o técnico Antonio “El Turco” Mohamed, que chegou em janeiro e pode conquistar o primeiro título pelo Galo.





Com exato um mês de trabalho hoje, o argentino traçou planejamento justamente visando preparar a equipe para esta decisão. Ele acredita que os atletas chegam em boas condições técnicas e também físicas, apesar de ainda ser início de temporada. “Ainda temos alguns dias para treinar bem e chegar com muita energia positiva para este jogo decisivo.”





Os jogadores pensam no mesmo sentido e elogiam a estratégia traçada. “A gente teve tempo curto de preparação, mas o professor Turco revezou o elenco para a gente acelerar o condicionamento físico. Assim, a gente chega bem preparado fisicamente. Lógico que o ritmo não é o mesmo da temporada passada, quando terminamos com três títulos. Mas a gente vem trabalhando para dar conta e também conta com o entrosamento que já temos. A gente quer buscar mais esse título para continuar fazendo história com a camisa do Atlético”, afirma o goleiro Everson, que completou 100 jogos pelo Galo na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, terça-feira, no Mineirão, e foi homenageado ontem no CT.





Segundo ele, em decisão também se exige uma entrega extra. “Cabe a nós trabalhar, focar nesta final, para minimizar os erros, errar menos (que o Flamengo), conquistar o título e continuar colocando o nosso nome na história do clube conquistando esse título inédito. A gente entra por méritos, por ter sido campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Mas vamos enfrentar uma grande equipe, que nos últimos anos vem conquistando e brigando por títulos. É um jogo totalmente diferente, de duas equipes que gostam de jogar, que têm jogadores qualificados, que têm estrutura e um investimento muito alto.”





Com apenas 79 gols sofridos, ele tem a segunda melhor média da história atleticana, atrás apenas de João Leite, cuja média é de 0,66 gol sofrido por jogo. Superar a marca, segundo ele, será consequência do trabalho individual e também da equipe.

Penalidades

Uma das características que ele vem trabalhando é a defesa de pênaltis. Tanto que uma das melhores lembranças que tem é das oitavas de final da Copa Libertadores de 2021, contra o Boca Juniors, quando pegou duas cobranças dos argentinos e ainda converteu uma, sendo fundamental para o Galo vencer a disputa por 3 a 1, depois de dois empates por 0 a 0.





No domingo, o título será decidido nos pênaltis em caso de empate e Everson garante estar pronto. “A gente vem acompanhado nosso adversário. Com certeza estaremos avaliando os possíveis batedores de pênaltis do Flamengo. A gente estuda todas as situações. A gente sabe que, além de todo estudo, tem a situação e como o goleiro se sente. Cabe a mim trabalhar e estar preparado para se caso houver essa decisão nos pênaltis, vou estar ali mais uma vez fazendo a defesa e ajudando a equipe. Mas se a gente conseguir trabalhar e ter a capacidade de conseguir a vitória nos 90 minutos, com certeza será sofrimento a menos para o torcedor”, argumenta.





Enquanto isso...

...CBF libera viagem na véspera

Depois de o Atlético garantir que não cumpriria cláusula do regulamento da Supercopa que determinava a chegada das delegações a Cuiabá três dias antes da decisão, por não haver estrutura para treinar, a CBF enviou ofício aos dois clubes liberando-os para viajar no sábado para a capital mato-grossense. Segundo a entidade, a mudança foi em “decorrência do estágio atual da pandemia da COVID-19 e atendendo às solicitações de ambos os clubes participantes”. Após o comunicado, o Flamengo mudou a programação e também só viajará na véspera. Essa foi só uma das polêmicas da Supercopa 2022, que demorou a ter sede definida.