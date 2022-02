Cruzeiro tem 50,5% de chance de terminar a primeira fase na liderança

Jogadores comemoram gol do triunfo sobre o Democrata: time volta a atuar em casa, encarando o Uberlândia amanhã no Independência (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







Com cinco vitórias em seis jogos no Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Uberlândia amanhã, às 20h, no Independência, com a missão de se aproximar da classificação às semifinais. A equipe treinada pelo uruguaio Paulo Pezzolano, que se recuperou da COVID-19 e está de volta aos trabalhos na Toca, também almeja avançar ao mata-mata na liderança, já que depende só de seus resultados para isso.

Segundo o site Probabilidades no Futebol, do Departamento de Matemática da UFMG, o Cruzeiro tem 50,5% de chance de terminar a fase inicial do Estadual em primeiro, ao passo que o Atlético conta com 29,7%.





O Cruzeiro estreou no Mineiro com vitória por 3 a 0 sobre a URT, no Horto. Depois, superou o Athletic por 1 a 0, em São João del-Rei. O único revés veio na terceira rodada: 2 a 0 diante do América, no Mineirão. A Raposa foi prejudicada pela arbitragem, que anulou gol legítimo do atacante Edu quando o placar mostrava 0 a 0.





Nos três duelos seguintes, o time bateu Caldense (2 a 1), em Poços de Caldas; Democrata, 1 a 0, em BH; e Tombense, 3 a 0, em Tombos. Conforme a UFMG, serão necessários mais dois triunfos para garantir o G-4 (99,1% de probabilidade com 21 pontos) e quatro nas cinco partidas restantes para continuar na primeira posição (99,4% com 27 pontos).





Pelo objetivo de avançar no topo, será fundamental que o Cruzeiro some ponto no clássico contra o Atlético, no domingo, 6 de março, às 18h, no Mineirão, com mando de campo do rival, pela nona rodada. Os demais adversários na primeira fase são Villa Nova, na oitava (fora); Pouso Alegre, na décima (casa); e Patrocinense, na 11ª (fora).





O regulamento do Mineiro 2022 dá ao líder a vantagem de jogar por dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols nas semifinais. Já a decisão ocorrerá em duelo único, com torcida meio a meio e decisão por pênaltis em caso de igualdade nos 90 minutos.





Retrospecto

O último título mineiro do Cruzeiro foi em 2019, quando superou o Atlético na final. Em 2020, o time terminou em quinto na primeira fase. Já em 2021, avançou em terceiro e perdeu para o América nas semifinais.





A edição de 2022 é encarada pela Raposa como forma de preparação para a Série B do Brasileiro, de 9 de abril a 5 de novembro. A meta é atingir bom entrosamento para brigar pelo acesso à Primeira Divisão Nacional.





ENQUANTO ISSO...

...Desconto nos ingressos

Começou ontem a venda de ingressos para Cruzeiro x Uberlândia. Serão abertos inicialmente os setores Especial e VIP Pitangui, além dos camarotes nos sites socio5estrelas.com.br e ingresso.cruzeiro.com.br. Se a comercialização avançar, os espaços Especial Minas e Cadeira Pitangui podem ficar à disposição dos torcedores no Independência. O sócio 5 Estrelas terá descontos que variam de 50% a 100%, a depender dos benefícios do plano e da quantidade requerida, enquanto os não sócios contam com a meia-entrada solidária, que consiste na doação de 1kg de alimento ou produto de limpeza a ser entregue na sede do clube. Os preços dos tíquetes são R$ 80 (R$ 40 a meia solidária) do setor Especial Pitangui e R$ 200 (R$ 100 a meia) do VIP Pitangui. Já o camarote é negociado a R$ 130 por pessoa. Os cruzeirenses que forem ao estádio terão de mostrar o cartão de vacinação contra COVID-19 (dosagem completa) ou exame RT-PCR realizado até 72 horas antes do jogo ou o teste rápido de antígeno realizado até 24 horas.