Atlético x Flamengo: clássico terá desfalques

A Supercopa do Brasil de 2022 oporá Atlético a Flamengo, donos de dois dos melhores elencos do futebol brasileiro. E os times mineiro e carioca terão de demonstrar a força de seus plantéis na decisão de domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. Afinal, cinco jogadores podem ser desfalques. São três ausências certas. Pelo lado atleticano, o atacante Eduardo Vargas ainda está em recuperação de lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo. Já o Rubro-Negro fica sem o zagueiro Rodrigo Caio (inflamação no joelho após artroscopia) e o volante Thiago Maia (ferida corto-contusa na perna esquerda).





A lista de desfalques pode aumentar com dois titulares. O meia argentino Matías Zaracho se queixou de dores na coxa esquerda e é dúvida na escalação do Atlético. Pelo Flamengo, o volante Andreas Pereira sofreu entorse no tornozelo esquerdo. O departamento médico do clube o reavaliará para saber se poderá ou não jogar contra o Galo.

O atacante Hulk disse ontem estar com foco apenas na partida de amanhã, às 16h, na Arena Pantanal, e se mantém distante das polêmicas (foto: Pedro Souza/Atlético)





“Eu particularmente procuro não acompanhar esse tipo de provocações, nem sei realmente o que teve. Eu sou do tipo de jogador que não fica muito se ligando em provocações, no que vem e no que volta. Eu foco mais no meu trabalho, que é dentro de campo, em dar o meu melhor junto com os meus companheiros”, iniciou. “Foi assim no ano passado, por isso fomos muito bem-sucedidos no final do ano, comemorando títulos importantes. Então, este ano não vai ser diferente. Vamos continuar focados, dando o nosso melhor. Não sei o tipo de provocações que houve entre diretorias, mas os jogadores estão focados em dar o seu melhor dentro de campo para poder dar alegria à massa atleticana", completou.





No banco





Além dos 22 jogadores em campo, o jogo terá confronto nos bancos de reserva. No início da temporada, Atlético e Flamengo apostaram em treinadores estrangeiros que não eram badalados nas mesas redondas dos programas esportivos. Os torcedores alvinegros e rubro-negros foram surpreendidos com os anúncios do argentino Antonio Mohamed e do português Paulo Sousa, respectivamente. Apesar disso, os dois foram recebidos com muito otimismo.





Para consolidarem trabalhos que ainda estão no início, eles miram a conquista da Supercopa do Brasil, que será disputada por Galo e Fla, amanhã, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A disputa desse torneio em jogo único será o primeiro grande teste dos treinadores em solo brasileiro. Paulo Souza analisou a decisão e tentou jogar o favoritismo para o lado alvinegro.





“Com dois treinadores novos, recém-chegados, mas em momentos diferentes. O Atlético fez uma temporada extraordinária ganhando praticamente tudo, motivados como uma equipe-base. Penso que meu colega vai dar continuidade a estes mesmos processos de vitória dentro do elenco dele. Nós iniciamos um processo completamente novo onde estamos crescendo bastante. Tenho vindo a repetir e a agradecer publicamente ao elenco pela forma que nos recebeu desde o primeiro dia. A forma como estão atentos, de como querem evoluir e de querem se superar dentro daquilo que estamos pedindo", disse.





O treinador rubro-negro afirmou que a vantagem do clube carioca na decisão é o fator torcida. Em Cuiabá, local da final, o Flamengo tem reduto maior de torcedores. "Por isso, com certeza, será um jogo digno de final. A nossa grande vantagem pode não ser os processos, mas a nossa grande vantagem é a nossa nação, que vai estar conosco e nos vai ajudar. Vai nos empurrar para aquilo que pretendemos fazer sempre: vencer e trazermos a taça para o Rio".





Já Mohamed aposta em uma partida decidida nos detalhes. “É um rival difícil, que vai sair para propor o jogo. E nós vamos com nossas armas, temos nossas forças. Creio que será uma final que será definida em pequenos detalhes”, disse. O treinador do Galo destacou que o time chegará bem ao duelo na Arena Pantanal. “Chegaremos muito bem fisicamente. Estou muito comprometido com essa instituição. Vamos fazer de tudo para ganhar essa copa”.

















enquanto isso...

...CBF bloqueia registro de atletas do Galo





A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acatou uma ordem judicial e, ontem, por dívidas do Atlético com o agente André Cury, bloqueou os registros do lateral-direito Guga, do lateral-esquerdo Guilherme Arana e do volante Allan. O bloqueio foi noticiado inicialmente pela coluna de Diego Garcia, no portal UOL. Os atletas tiveram registros bloqueados no Sistema Gestão Web da CBF, por decisão com força de ofício da 39ª Vara Cível de São Paulo. A medida, no entanto, não impede o trio de atuar pelo Galo – muito menos de ser negociado. De acordo com a CBF, o bloqueio vale somente para valores em eventuais transferências. O “Superesportes” também apurou que a medida diz respeito a apenas uma das ações ajuizadas por Cury e suas advogadas na Justiça, com valor aproximado de R$ 1,6 milhão. Neste caso, em caso de venda de qualquer um dos três nomes, o Atlético teria de repassar, imediatamente, esta quantia diretamente ao empresário. O bloqueio diz respeito aos direitos econômicos dos jogadores.