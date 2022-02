Atlético exalta o América, mas vai para cima

No último jogo, vitória alvinegra com gol do lateral Guilherme Arana: mesmo citando respeito, ele diz que meta são os três pontos (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 7/11/21)







O lateral-esquerdo Guilherme Arana projetou um clássico duro com o América no confronto de amanhã, às 16h30, no Independência. A partida representa também briga direta por posições, já que o Galo é vice-líder, com 10 pontos. Com a mesma pontuação, o Coelho está em terceiro. O jogador não poupou elogios ao rival, que vê em ascensão e muito forte atuando em seus domínios.





Para ele, não há favoritismo. "Clássico sempre é um jogo à parte. Independentemente se um clube está num melhor momento e o outro não está vivendo um bom momento. Clássico sempre é muito difícil de jogar. O América, então, que vem fazendo grandes jogos e já vem de uma boa temporada, é um clube que está crescendo bastante. A gente segue respeitando todas as equipes e todos os jogos são uma decisão. Respeitando o América, mas o Galo vai para conquistar os três pontos", afirmou.





Arana destacou também o crescimento do alviverde. "O América vem fazendo grandes campeonatos desde a temporada passada, se classificando para a Libertadores e tudo. E outra: é um clássico, né? Um jogo à parte. A gente sabe da força do América jogando no Independência”, completou.





Em contrapartida, ele disse que seria um alívio não ter de enfrentar o atacante Ademir, que trocou o América pelo Atlético nesta temporada. “Hoje, o Ademir está aqui do nosso lado, então é uma fumaça a menos do meu lado”, disse, entre risadas, fazendo um trocadilho com o apelido do atleta, 'Fumacinha', por causa de sua velocidade.





LEVANTADA

O lateral até relembrou, dando gargalhadas, um episódio envolvendo a disputa entre ele e o atacante num clássico da temporada anterior. Á época, Ademir já tinha pré-contrato assinado com o Galo. Em 7 de novembro de 2021, já na reta final da última edição da Série A do Campeonato Brasileiro, da qual o alvinegro foi campeão, o time venceu o América por 1 a 0, no Mineirão. Na ocasião, Arana marcou o gol da vitória.





"Questão do Ademir, tem até uma resenha engraçada. No ano passado, a gente ganhou de 1 a 0 e eu fiz o gol. Ele estava 'vendido' para o Atlético, e o Cuca (então técnico) falou: 'Fala com o Ademir para ele ir tranquilo e tal'. Eu falei: 'Tranquilo nada, professor. Primeira bola que ele pegar, eu vou levantar ele' (risos). A primeira bola que ele pegou, ele já tomou uma (risos). Hoje está aqui nos ajudando. O momento que ele está vivendo vai ser um problema a menos no jogo de sábado", disse Arana.