'O América gosta dos grandes jogos', diz Patric após vitória no clássico

Patric marcou um gol e deu uma assistência na vitória do América sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, na última rodada do Campeonato Mineiro (foto: Mourão Panda/América)









"Todos esses grandes jogos e clássicos são extremamente importantes para que possamos ver o nosso nível de concentração e como estamos performando. Até porque nós gostamos dos jogos mais difíceis, pois são esses jogos mais difíceis que nos potencializam e nos jogam mais para cima. Ficamos muito felizes com essa primeira oportunidade (de jogar um jogo grande em 2022) e sabemos que teremos tantas outras. Todo jogo é extremamente importante, mas o clássico é diferente", disse Patric.





O lateral também falou sobre testar os ânimos e a necessidade de 'saber sofrer durante os jogos', já que as dificuldades e os desafios serão cada vez maiores ao longo do ano.





"Foi muito bom ter tido um clássico agora neste mês de fevereiro, que é tão importante para o América. Sabemos que as dificuldades vão aparecer cada vez mais, e os desafios também são maiores. É bom testar os ânimos, ter personalidade e saber sofrer, assim como sofremos em alguns momentos da partida contra o Cruzeiro. Nós soubemos fazer o jogo e fomos merecedores da vitória", afirmou.





Patric concluiu destacando que a 'cabeça boa' foi um dos detalhes que ajudaram na vitória do América diante do Cruzeiro, por 2 a 0. O defensor também ressaltou sua felicidade com os objetivos pessoais atingidos no jogo.





"Estou feliz pelo belíssimo gol e pela assistência. Esses objetivos pessoais são importantes para o atleta. Acho que, no clássico, todos os fatores foram predominantes, mas os detalhes fizeram a diferença para nós: A cabeça boa, para que começássemos com onze (jogadores) e terminássemos com onze. Soubemos aproveitar da melhor maneira as poucas oportunidades que tivemos. Até tivemos situações para esticar o placar, mas fomos felizes com o 2 a 0", finalizou.





Situação do América no Campeonato Mineiro





América e Athletic tem desempenho similar no Mineiro. As duas equipes possuem duas vitórias em três jogos, cinco gols marcados e dois gols sofridos. Com seis pontos conquistados, os clubes se encontram na segunda e na terceira posição da tabela, respectivamente. O líder do Estadual é o Atlético, com sete pontos.





As duas equipes se enfrentam neste sábado (5), às 19h30, no Independência. O jogo é válido pela quarta rodada do campeonato.

Patric foi um dos destaques do clássico entre Cruzeiro e América, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O lateral marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Coelho por 2 a 0. Em entrevista, o jogador falou sobre a importância dos grandes jogos para o desenvolvimento do time alviverde nesta temporada.