COVID-19: BH simplifica protocolo para ir aos estádios

Torcedor com o teste do coronavírus: agora, vale o exame negativo ou comprovação de esquema vacinal completo (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 3/10/21)







A Prefeitura de Belo Horizonte suspendeu desde ontem a exigência de apresentação conjunta de teste negativo para COVID-19 e comprovante de vacinação para a entrada em jogos de futebol , assim como em outros eventos. Agora, apenas um desses documentos é o suficiente para ter acesso às partidas. A PBH não explicou a razão da mudança.





A Federação Mineira de Futebol (FMF) confirmou que a medida já valeria para a quinta rodada do Campeonato Mineiro, o que incluiu o duelo entre Cruzeiro e Democrata-GV, no Mineirão.

Outra mudança anunciada pela PBH ocorreu com relação ao teste de detecção do novo coronavírus. Antes da nova norma, era exigido exame rápido de antígeno ou RT-PCR realizado até 72 horas antes das partidas.





Agora, serão aceitos o RT-PCR realizado até 48 horas antes do evento ou o teste rápido de antígeno feito até as 24 horas que precedem o jogo. A necessidade de testagem afastou muitos torcedores dos estádios, uma vez que o valor do exame (em torno de R$ 100 os de valores mais baixos), em muitas ocasiões, supera o do ingresso. Em geral, os públicos do Estadual têm ficado abaixo da expectativa.





Na quarta-feira passada, 18.835 espectadores assistiram à derrota do Cruzeiro para o América, por 2 a 0, no Mineirão. Já o Galo registrou 10.601 torcedores na vitória por 3 a 0 sobre o Patrocinense, no domingo, também no Gigante da Pampulha.





A exigência dos dois documentos havia sido estabelecida pela PBH em 31 de janeiro. A medida foi tomada após o índice de transmissão da doença e a ocupação de leitos em hospitais na capital mineira atingirem níveis críticos.