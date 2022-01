América recebe Democrata-GV em busca de reação no Mineiro

América está preparado para duelo contra Democrata-GV (foto: Marina Almeida/América) Em busca da primeira vitória no Campeonato Mineiro, o América recebe o Democrata-GV às 19h deste domingo (30), no estádio Independência, em Belo Horizonte. A partida, válida pela segunda rodada do Estadual, representa uma ótima oportunidade para que o Coelho se recupere do revés sofrido para a Caldense, na última quarta-feira (26/1).





Por sua vez, o Democrata iniciou sua caminhada no Mineiro com um empate por 1 a 1 diante do Patrocinense. A partida disputada no estádio José Mammoud Abbas (Mamudão), em Governador Valadares, marcou a volta do time à elite após três anos disputando o Módulo II. Com o ponto conquistado dentro de casa, a Pantera ocupa a sexta posição na tabela.





Momento do rival

Mesmo com baixo investimento financeiro para a disputa do Mineiro, o Democrata promete ser muito competitivo. A equipe do interior do estado volta à elite com moral após o vice-campeonato do Módulo II.

No Módulo I deste ano, o clube espera fazer uma campanha consistente para figurar entre os sete primeiros na classificação para conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2023. A Copa do Brasil é um sonho distante, mas também está na pauta.

Na atual temporada, a Pantera está invicta: venceu um amistoso – contra a seleção de Itanhomi - e empatou outros dois, contra o Real Noroeste-ES. Ademais, segurou a igualdade contra o Patrocinense na estreia do Estadual.

Preparação americana

O América encerrou sua preparação para o duelo na manhã desse sábado (29) no CT Lanna Drumond, em BH. A equipe americana não divulgou a lista de relacionados, mas ao que tudo indica o técnico Marquinhos Santos ainda não ficará no banco de reservas. Sendo assim, o auxiliar Diogo Giacomini estará novamente à frente do time.

A expectativa é que o jovem atacante Carlos Alberto, autor do gol na derrota para a Caldense (2 a 1), seja titular. Ele deve ficar com a vaga de Léo Passos, que não foi bem contra a Veterana.





Na lateral direita, Cáceres já pode estrear, mas a tendência é que Arthur comece entre os 11 titulares. Isso porque jogadores que se apresentaram há menos que 15 dias ainda aprimoram a parte física. Esses atletas também dependem de avaliação da comissão técnica, que projeta uma boa base física e técnica para 2022.

Essa é mesma situação de outros reforços como o goleiro Jailson e os atacantes Wellington Paulista e Henrique Almeida. Este último tem mais chances de ficar pelo menos no banco de reservas.

A comissão técnica do América tem tido este cuidado devido à temporada desgastante que se desenha. O time tem pela frente quatro competições: Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro.





AMÉRICA X DEMOCRATA-GV

América

Jori; Arthur (Cáceres), Maidana, Gustavo Marques (Éder), João Paulo; Zé Ricardo, Juninho Valoura, Rodriguinho (Índio Ramírez), Gustavo, Yan Sasse (Henrique Almeida) e Carlos Alberto (Léo Passos).

Técnico: Diogo Giacomini (auxiliar fixo)

Democrata-GV

Lucão, Mateus Pivo, Rafael Caldeira, Gabriel Batista e Gabriel Galhardo; Thomas, Weslley, Mateus Leandro e Marcelinho; Pedrinho e Felipe Carvalho.

Técnico: Paulo Schardong

Motivo: 2ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: domingo, 30 de janeiro, às 19h

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte