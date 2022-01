Atlético volta ao Independência: relembre números e artilheiros pós-reforma

No último confronto como mandante no Independência, Atlético venceu, mas foi eliminado da Sul-Americana (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)









A última partida do Alvinegro como mandante no Horto havia ocorrido em 20 de fevereiro de 2020. Naquela ocasião, sob o comando do venezuelano Rafael Dudamel, o Atlético até venceu o Unión de Santa Fé pela Copa Sul-Americana (2 a 0), mas deu adeus precoce à competição por ter perdido o jogo de ida por 3 a 0, na Argentina.





Nesse dia, o atacante Rómulo Otero e o meia Hyoran foram os responsáveis por balançar as redes no Independência. Ambos estão fora do Galo: enquanto o venezuelano deixou a equipe ainda naquela temporada para defender o Corinthians (e hoje atua pelo Cruz Azul, do México), o brasileiro deixou o time recentemente, neste janeiro, para jogar no RB Bragantino por empréstimo.





A eliminação ocasionou a demissão de Rafael Dudamel. Sob o comando do argentino Jorge Sampaoli, ainda no começo de 2020, o Atlético decidiu mandar seus jogos no Mineirão – ainda que com portões fechados pela pandemia de COVID-19.





De lá para cá, o time fez outros sete jogos no Horto – sendo quatro contra o rival América.





Números e curiosidades do Atlético no Independência pós-reforma





247 jogos (mandante e visitante)

162 vitórias

52 empates

33 derrotas

477 gols marcados

205 gols sofridos





Técnico que mais treinou: Cuca (59 jogos); seguido por Levir Culpi (56)

Números de Cuca: 43 vitórias, 15 empates, uma derrota; 139 gols marcados e 47 sofridos





Times que mais sofreram gols do Atlético





América: 35

Cruzeiro: 31

Boa Esporte: 17

Internacional, Santos e URT: 16

Líderes em assistências





Marcos Rocha: 29

Luan: 22

Ronaldinho Gaúcho: 21

Dátolo: 14

Artilheiros





Luan: 28

Jô: 27

Fred: 24

Ricardo Oliveira: 23

Cazares: 23

Após 709 dias, o Atlético está de volta como mandante ao estádio Independência, no Bairro Horto, em Belo Horizonte. Com a Seleção Brasileira em Belo Horizonte para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, o Galo voltará a atuar no local em que construiu belas histórias, campanhas de títulos e sequências invictas. Relembre, a seguir, números e artilheiros do Alvinegro após a reforma do tradicional palco do futebol mineiro.