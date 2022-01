Cruzeiro: Agenda desafia Raposa

Estreia da equipe de Paulo Pezzolano no Estadual foi marcada para as 17h de uma quarta-feira, diante da URT, no Mineirão (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)





No momento em que a torcida atendeu ao chamado de Ronaldo Nazário e tem aderido em massa ao novo programa de sócio-torcedor, o Cruzeiro não gostou de ver a Federação Mineira de Futebol (FMF) marcar jogos no Campeonato Estadual no meio de semana para horários pouco usuais. No dia anterior, o ex-jogador, que assinou intenção de compra de 90% das ações do Cruzeiro Sociedade Anônima do Futebol (Cruzeiro SAF), havia anunciado que todos os associados em dia ou que aderirem até a próxima quinta-feira teriam franqueada entrada nos dois primeiros jogos como mandante no Mineiro, o que fica em xeque em função de eles estarem marcados para o período da tarde de dias úteis.





Segundo tabela publicada no site da FMF, a Raposa estreará no Estadual diante da URT, em 26 de janeiro (uma quarta-feira), às 17h. O clássico contra o América, oito dias depois, uma quinta-feira, pela terceira rodada, está previsto para as 17h30. Na tabela, ainda há partidas da equipe programadas para as 18h de dias úteis e 20h30 de domingo, o que é ruim para os torcedores.





O Campeonato Mineiro deste ano é o primeiro em que vale a nova “Lei do Mandante”, que permite aos clubes negociarem a transmissão de seus jogos sem necessariamente haver a concordância do visitante. Como estava sem contrato, a diretoria celeste optou por vender os jogos pelo Estadual a um grupo de comunicação mineiro, ainda em dezembro. Já nesta semana, a FMF anunciou que renovou o acordo para os demais com emissora nacional de TV que há décadas transmite a competição e a maior parte dos torneios brasileiros.





A FMF afirmou que definiu os horários em comum acordo com essa empresa. O que deixou os cruzeirenses ainda mais insatisfeitos foi que o rival, Atlético, jogará em horários mais convencionais, como 19h em dias de semana.

META

Desde que foi anunciado o novo programa de sócio-torcedor, no mês passado, o Cruzeiro viu o número de inscritos mais que duplicar. De pouco mais de 10 mil quando foi anunciada a chegada de Ronaldo, passou de 22 mil na noite de ontem, segundo a página da entidade na internet.





Logo pela manhã, o ex-atacante e atual empresário chegou a lançar desafio para ganhar ainda mais adesões. “Queria agradecer pelo empenho de vocês. Batemos 20 mil sócios 5 Estrelas, estamos no caminho certo. Quero aumentar a meta para o início do Campeonato Mineiro, para 50 mil sócios. Será que a gente consegue? Vamos juntos”, afirmou ele, colocando o dia 26 como data-limite para atingir a meta.





Segundo ele, o programa de fidelidade do Cruzeiro gera mais de R$ 3 milhões. E a promessa é de que todo o dinheiro arrecadado por essa fonte será usado exclusivamente no futebol, diferentemente do que ocorreu anteriormente, quando os recursos serviram para pagamento de compromissos em outras áreas.





Um outro problema a ser contornado pela diretoria da SAF pode ser a limitação da ocupação dos estádios em função da nova subida de casos de COVID-19 em Belo Horizonte, como já é avaliado pela Secretaria de Saúde do estado. Em São Paulo, por exemplo, os jogos só podem receber 70% da capacidade das arenas. Já na Bahia, apenas 30% do total.



enquanto isso...

...Raposa avança na Copa SP



O Cruzeiro avançou à terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Bragantino por 1 a 0 ontem, em Itapira. O atacante Alex Matos balançou as redes aos 17min. Assim, a equipe comandada pelo técnico Mário Henrique se manteve com 100% de aproveitamento e é a única da competição que não sofreu nenhum gol. Na próxima fase, o Cruzeiro reencontrará o Retrô-PE, a quem venceu por 2 a 0 na etapa de grupos.