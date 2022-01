Cruzeiro anuncia mais uma contratação

Willian Oliveira disputou 25 jogos com a camisa do Ceará em 2021, sendo 18 deles como titular (foto: Thiago Gadelha/AFP - 12/5/21)



O Cruzeiro oficializou ontem a contratação do volante Willian Oliveira, ex-Ceará. O jogador é o segundo reforço da era Ronaldo, ex-atacante que comprou 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). O primeiro foi o atacante Waguininho, ex-Coritiba. Willian Oliveira chega à Toca da Raposa II por empréstimo até o fim da temporada. O jogador está credenciado pelo “histórico destaque em campanhas de acessos à Série A”, como disse o clube celeste nas redes sociais.



Além dos meio-campistas, o Cruzeiro acertou as contratações dos zagueiros Maicon (ex-Al-Nassr, da Arábia Saudita), Sidnei (ex-Betis, da Espanha) e Mateus Silva (ex-Ituano); do meia João Paulo (ex-Atlético-GO) e dos atacantes Edu (ex-Brusque) e Waguininho (ex-Coritiba).





Willian Oliveira participou de 25 jogos com a camisa do Ceará em 2021, sendo 18 deles como titular. Em 2020, ele defendeu a Chapecoense em 39 partidas.





Revelado pelo Fluminense, o atleta de 28 anos tem passagens por Sport, Goiás, Mirassol, América, Botafogo-SP e Guarani. Ele conquistou duas vezes a Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira em 2017, com o Coelho, e a segunda em 2020, com a Chapecoense.





Treino na Toca Willian Oliveira foi a novidade no treino de ontem de manhã, na Toca da Raposa II, sob forte chuva em Belo Horizonte. Os jogadores do Cruzeiro iniciaram o fim de semana sob regime de concentração, dormindo no CT a partir de sexta-feira. Depois do treino da tarde, foram liberados para o domingo de folga. Amanhã, eles se reapresentam para dois ciclos de trabalho.





Além de Willian, participaram dos trabalhos todos os outros reforços contratados para a temporada: os zagueiros Mateus Silva, Maicon e Sidnei; os meio-campistas Pedro Castro, Filipe Machado e João Paulo, além dos atacantes Waguininho e Edu. Ainda não há definição em relação ao contrato de Fernando Neto, que foi anunciado em dezembro, mas negocia reajuste de contrato.



enquanto isso...

...Fábio reaparece e agradece à torcida



Três dias após se despedir do Cruzeiro em carta de desabafo, o goleiro Fábio voltou a aparecer nas redes sociais. Em vídeos curtos publicados no Instagram, o camisa 1 mostrou uma espécie de “museu” dentro de casa, com peças que marcaram sua trajetória no futebol. Entre os itens, camisas de títulos conquistados pela Raposa e selos de marcas importantes alcançadas, como do jogo de número 900 com a camisa celeste. Em 2022, se tivesse o contrato ampliado, o camisa 1 provavelmente superaria 1 mil compromissos pela equipe. Ele deixou o clube com 976 partidas. Fábio agradeceu aos torcedores pelos 18 anos vividos no clube: “Um abraço para vocês, que Deus os abençoe imensamente. Só ser grato pelo que Deus fez nesses 18 anos. Obrigado por ter participado desta história maravilhosa com vocês”.