Cruzeiro: Sem trégua na Toca

O zagueiro Maicon, um dos novatos no grupo celeste: time vai estrear dia 26, pelo Campeonato Mineiro, diante da URT



As imagens dos primeiros treinos com bola orientados pelo técnico Paulo Pezzolano no Cruzeiro revelaram uma cobrança frenética por movimentação. Em pouco mais de cinco minutos de vídeo postado em suas redes pelo clube, foi possível observar muitos pedidos do uruguaio por intensidade. "Ninguém pode ficar parado. Todos atrás da bola", orientava o treinador.



O primeiro jogo oficial da Raposa na temporada será pelo Campeonato Mineiro, em 26 de janeiro, diante da URT, no Mineirão. Ainda não há horário definido para o duelo. O clube passa por uma grande reformulação depois de a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) ter tido 90% de suas cotas vendidas ao ex-jogador Ronaldo.





Desde então, Alexandre Mattos, que vinha informalmente desempenhando o papel de executivo de futebol, foi dispensado, assim como o técnico Vanderlei Luxemburgo. Na noite de quarta-feira, foi confirmada a saída do goleiro Fábio, atleta que fez mais jogos com a camisa celeste: 976. Ele disse que havia até mesmo aceitado possível redução salarial e renegociação do que lhe deve o Cruzeiro (acima de R$ 10 milhões), mas que os novos gestores insistiam num contrato de três meses, só para o Estadual.





Sem Fábio, o Cruzeiro tem apenas Lucas França como opção para a posição. Jailson, de 40 anos, que atuava pelo Palmeiras e já havia fechado contrato com a Raposa, não aceitou o corte de salários proposto. Nos últimos dias, o clube sondou a situação de Vinícius Silvestre, goleiro de 27 anos reserva no Palmeiras.





VOLANTE Para o meio-campo, o Cruzeiro está próximo de acertar a contratação por empréstimo do volante Willian Oliveira, que pertence ao Ceará. O jogador de 28 anos deve assinar com a Raposa até o fim de 2022.





Oliveira participou de 25 jogos do Ceará em 2021, sendo 18 deles como titular. Na temporada passada, ele defendeu a Chapecoense em 39 partidas. Revelado pelo Fluminense, o atleta tem passagens por Sport, Goiás, Mirassol, América, Botafogo-SP e Guarani. Ele conquistou duas vezes a Série B do Campeonato Brasileiro. A primeira em 2017, com o Coelho, e a segunda em 2020, com a Chapecoense.





Caso a negociação se concretize, Willian disputará posição com Adriano, Lucas Ventura, Rômulo, remanescentes da temporada passada, e Filipe Machado (ex-Grêmio) e Pedro Castro (ex-Botafogo), contratados em 2021.





Além dos meio-campistas, o Cruzeiro acertou as contratações dos zagueiros Maicon (ex-Al-Nassr, da Arábia Saudita), Sidnei (ex-Betis, da Espanha) e Mateus Silva (ex-Ituano); do meia João Paulo (ex-Atlético-GO) e dos atacantes Edu (ex-Brusque) e Waguininho (ex-Coritiba). O principal desafio será ficar entre os quatro primeiros da Série B do Campeonato Brasileiro e garantir o acesso à elite.