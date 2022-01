Cruzeiro: Dia de protesto celeste

Ronaldo e o homem forte do futebol no Cruzeiro, Paulo André, foram os alvos da torcida, que cobrou a permanência do goleiro e ídolo (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A PRESS)



O dia seguinte à saída do goleiro Fábio do Cruzeiro foi marcado por protestos de torcedores. Os novos administradores ofereciam renovação contratual só até o fim do Campeonato Mineiro, o que motivou o ídolo celeste a escrever uma carta-desabafo em suas redes sociais, afirmando que até aceitaria redução salarial e renegociação das dívidas do clube com ele, mas com vínculo pelo menos até dezembro.

"Ô, Paulo André, vai se f****, o meu Cruzeiro não precisa de você" e "Se o Fábio não renovar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar" foram alguns dos cânticos. O camisa 1, jogador que mais vezes vestiu a camisa celeste na história (976 jogos), também foi exaltado: "É o melhor goleiro do Brasil, Fábio", gritaram os cruzeirenses.





Na quarta-feira, Fábio, de 41 anos, que tinha promessa de renovação anunciada pela diretoria anterior, afirmou em seu texto: "A SAF do Cruzeiro quer encerrar minha carreira imediatamente, mesmo estando em plenas condições físicas e técnicas para continuar jogando em alto nível e ajudando o Cruzeiro". E acrescentou: “Informo a vocês, com o coração apertado, com lágrimas e dor, que eu preciso aceitar que não contam comigo no clube”.





O Cruzeiro, por sua vez, em comunicado divulgado na manhã de ontem, disse que a proposta feita ao goleiro já considerava um "importante sacrifício econômico" e que "respeitava sua relevância e admirável história de 18 anos no clube". "Não é mais possível aceitar um perfil de administração que fez tantos clubes chegarem a um cenário de inviabilidade", disse a nova gestão azul.





A dispensa de Fábio gerou grande repercussão nas redes sociais. Familiares, ex-jogadores, organizadas e torcedores publicaram mensagens de apoio ao goleiro, além de críticas a Ronaldo, Paulo André e profissionais atuantes na SAF do Cruzeiro. Adeptos de outros clubes também manifestaram surpresa com o tratamento ao ídolo.





Titular do Cruzeiro desde 2005, além de uma breve passagem em 2000, Fábio conquistou 12 títulos: dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), três Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018) e sete Campeonatos Mineiros (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019). Individualmente, levou os prêmios de melhor goleiro do Brasileirão de 2010 e 2013.





Sem Fábio, o Cruzeiro tem apenas Lucas França como goleiro do elenco principal. A estreia no Campeonato Mineiro é daqui a 20 dias, em 26 de janeiro, no Mineirão, contra a URT. Até lá, o clube espera anunciar um ou dois jogadores da posição.





A diretoria passou a mirar Vinícius Silvestre, de 27, formado nas categorias de base do Palmeiras. Em abril, ele renovou seu vínculo com o alviverde até 2024. Portanto, o goleiro precisará de liberação dos paulistas para assinar contrato com a Raposa. As negociações entre Cruzeiro, Palmeiras e Vinícius estão em andamento, conforme apurou o Superesportes.





CRÍTICAS Principal mecenas e patrocinador celeste, o empresário e conselheiro Pedro Lourenço criticou os novos gestores. "Vou defender aqui o Fábio. É um ídolo nosso, da nossa torcida, um cara que está aí há 20 anos, ganhou títulos e nós devemos muito ao Fábio. Os caras oferecerem R$ 50 mil de salário e três meses de contrato? Eu acho que faltou respeito", disse. Só em 2021, ele aportou cerca de R$ 20 milhões no clube. "Parece que essa turma do Ronaldo pegou o Cruzeiro foi para ganhar dinheiro, não quer saber de gratidão. Não se faz isso com um cara da categoria do Fábio", afirmou.