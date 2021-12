Uberaba realiza Festival Paralímpico para crianças e adolescentes

Segundo o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o objetivo do Festival é promover atividades físicas e brincadeiras lúdicas entre os participantes, a fim de iniciá-los no esporte de uma maneira assertiva e prazerosa (foto: CPB/Divulgação)

Uberaba, no Triângulo Mineiro, realiza neste sábado (4/12), das 8h30 às 12h, o Festival Paralímpico Loterias Caixa 2021, que entra na sua terceira edição. O evento, que acontecerá no Centro Municipal de Educação Avançada (Cemea) Eurídice Ferreira de Melo, e contará com as modalidades arremesso/lançamento, bocha e corrida, será voltado para crianças e adolescentes com idade de 8 a 17 anos, que tenham deficiência físico-motora, visual ou intelectual.