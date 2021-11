Veja raio X do Fluminense, rival direto do América por vaga na Libertadores

Fluminense e América duelam neste domingo (20) em partida que vale pontos importantes na briga por vaga na próxima Libertadores (foto: Mourão Panda/América) América e Fluminense se enfrentam neste domingo (21), às 17h, pela 34ª rodada do Brasileirão. O duelo será no Maracanã, no Rio de Janeiro, e colocará o Coelho frente a frente com um time que é rival direto por vaga na próxima Libertadores e um dos melhores mandantes do campeonato.









Como visitante, o América tem quatro vitórias, seis empates e seis vitórias em 16 jogos. Com 37,50% dos pontos conquistados, ele está empatado com o Cuiabá na sétima posição entre os times com melhor desempenho fora de casa.





Raio X do Tricolor neste Brasileirão





Oitavo colocado da Série A, o Fluminense tem 45 pontos em 33 jogos. Ele está uma posição acima do América, que tem o mesmo número de jogos e a mesma pontuação, mas um triunfo a menos. Os cariocas têm 12 vitórias, nove empates e 12 derrotas. Já o Coelho soma 11 vitórias, 12 empates e dez derrotas.





O Tricolor tem feito um segundo turno irregular. Com seis vitórias, dois empates e seis derrotas em 14 jogos, seu desempenho é de 47,62%.





Nas últimas cinco partidas esses números são ainda mais baixos, pois o time conquistou apenas 40% dos pontos disputados. Nesse período, venceu Palmeiras e Sport, em casa, e perdeu para Juventude, Grêmio e Ceará, fora.





Próximos jogos de Fluminense e América





Após o jogo contra o América, o Fluminense atuará contra Internacional (Rio), Atlético (fora), Bahia (fora) e Chapecoense (Rio).





Passada a partida diante dos cariocas, o América enfrentará Bragantino (fora), Chapecoense (BH), Ceará (fora) e São Paulo (BH).