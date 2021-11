Cuca e mais dez: Atlético tem elenco recheado de campeões nacionais

Diego Costa, Vargas, Zaracho e Mariano foram campeões fora do país (foto: Arquivo pessoal e AFP) Um time campeão é formado por um elenco forte e acostumado com conquistas. Esse foi o perfil de time montado pelo Atlético para a temporada 2021. Próximo de levantar a taça do Campeonato Brasileiro, o Galo conta com diversos atletas que já foram campeões nacionais.









A experiência de conquistar o Campeonato Brasileiro já foi vivenciada por cinco jogadores do Galo: Mariano e Hyoran, que levantaram a taça uma vez, e Rafael, Guilherme Arana e Tchê Tchê, todos bicampeões.









A lista também conta com jogadores campeões em outros países. No futebol argentino, Matías Zaracho e Junior Alonso levantaram a taça. O paraguaio também foi campeão em seu país. Já Eduardo Vargas levantou a taça no Chile e no México.





O maior vencedor do elenco alvinegro é o atacante Hulk. O astro atleticano já foi campeão nacional seis vezes: quatro pelo Porto, uma pelo Zenit-RUS e uma pelo Shanghai-SIPG.





Já Diego Costa, outro astro do ataque do Atlético, foi bicampeão em duas das maiores ligas do futebol mundial: Espanha e Inglaterra.





O Atlético pode conquistar o título em breve. O Alvinegro precisa de mais quatro vitórias ou três triunfos e dois empates para garantir matematicamente o fim do jejum de 50 anos sem levantar a taça do Campeonato Brasileiro.