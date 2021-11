Nacho Fernández treina com bola e pode reforçar Atlético contra o Juventude

Nacho Fernández em atividade desta quarta-feira na Cidade do Galo (foto: foto: Pedro Souza/Atlético )





O meia Nacho Fernández pode reforçar o Atlético na partida contra o Juventude, sábado, às 19h, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador treinou com bola na tarde desta quarta-feira e pode ser a grande novidade para o duelo no Gigante da Pampulha.









Nacho desfalcou o Atlético nos últimos três jogos. No clássico contra o América, ele esteve suspenso. Nos duelos seguintes, contra Corinthians e Athletico-PR, ele foi ausência em função de um desconforto muscular na coxa esquerda.





Nacho não será a única novidade do Atlético para o duelo contra o Juventude. O lateral-esquerdo Guilherme Arana, que cumpriu suspensão contra o Furacão, retorna ao time titular.





O Galo ainda será reforçado pelos jogadores que desfalcaram a equipe na última Data Fifa. O meio-campista Alan Franco e os atacantes Jefferson Savarino, Eduardo Vargas e Sávio estarão à disposição de Cuca.





Já o zagueiro Junior Alonso pode desfalcar a equipe por maior tempo. O paraguaio deixou o jogo contra a Colômbia de maca após levar uma pancada no joelho em choque com Zapata. Ele será avaliado pelo departamento médico do Atlético para saber se terá condições de enfrentar o Juventude.