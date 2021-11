Diego Costa se torna decisivo no Atlético e exalta torcida: 'Número 12'

Diego Costa marcou cinco gols e deu uma assistência em 13 jogos pelo Atlético (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Por questões físicas, o centroavante Diego Costa ainda não conseguiu engatar muitas partidas consecutivas pelo Atlético. Mas, mesmo com pouco tempo em campo, o hispano-brasileiro tem sido decisivo. Em 13 jogos - todos incompletos -, são cinco gols e uma assistência. Tudo o que se espera de um jogador desse porte.









Após a vitória, Diego pregou humildade ao elenco para conquistar a taça. "A equipe está no melhor caminho possível para a tão sonhada conquista do título. Com os pés no chão, porque não tem nada definido, tem muitos jogos ainda. Essa torcida vem empurrando a gente em cada jogo. Eles merecem, e a gente tenta dar o máximo para poder, em campo, sair com a vitória", disse.





Em seguida, rasgou elogios à torcida do Atlético. Nessa quarta-feira, mais de 58 mil torcedores lotaram o Mineirão.





"Estou muito feliz. Já marquei gol com mais gente no estádio, está bom (risos)? Mas marcar aqui com a massa atleticana é algo especial. A torcida vibra muito, transmite a energia, é o jogador número 12, que está sempre empurrando a gente nos momentos de dificuldade durante a partida. A gente está muito bem. Espero poder fazer mais gol para poder agradecer esse carinho que tenho recebido desde o dia em que cheguei ao clube", completou.