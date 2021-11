Contra o Juventude, Atlético busca sua maior pontuação nos pontos corridos

Diante do Juventude, Atlético alcançará os 74 pontos em caso de vitória (foto: Pedro Souza/Atlético ) Cada vez mais próximo do título da Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético também está perto de superar sua maior pontuação na 'era dos pontos corridos'. Se vencer o Juventude no sábado (20), às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Galo chegará aos 74 pontos e superará as campanhas de 2003 e 2012, quando fez 72 pontos.









As melhores pontuações do Atlético no Campeonato Brasileiro por pontos corridos ocorreram em 2003 (72, com 24 times), 2012 (72), 2015 (69) e 2020 (68). Em duas dessas oportunidades, o título 'bateu na trave' e o Galo terminou a temporada como vice-campeão nacional (2012 para o Fluminense e 2015 para o Corinthians).





Com 73,9% de aproveitamento e uma campanha irretocável até então, o Atlético ostenta, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, impressionantes 98,2% de chances de ser bicampeão brasileiro em 2021.





Matematicamente, nos seis jogos restantes, o Galo está a três vitórias e dois empates de conquistar o título sem depender de outros resultados. Caso isso ocorra, o time de Cuca chegará aos 82 pontos e não poderá ser alcançado por nenhum outro concorrente na tabela.