Cruzeiro: Luxemburgo confirma despedidas de Cabral e Sobis contra o Náutico

Ídolos do Cruzeiro, Ariel Cabral e Rafael Sobis terão despedida diante do Náutico, no domingo (21) (foto: Montagem com imagens de Divulgação/Cruzeiro) O técnico Vanderlei Luxemburgo, do Cruzeiro, confirmou as despedidas do volante Ariel Cabral e do atacante Rafael Sobis contra o Náutico, às 16h do domingo (21), em partida válida pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, em Belo Horizonte, o treinador espera ter 'casa cheia' para prestigiar os veteranos celestes.









"E nós ainda temos um jogo contra o Náutico, que é o último jogo da temporada, que nós temos que somar pontos. Vamos ter a casa cheia, vamos convidar o torcedor, a casa cheia, despedida do Rafael Sobis, do Ariel Cabral. Então, vamos ter essa possibilidade de buscar mais um resultado positivo", afirmou.





O volante argentino Ariel Cabral, de 34 anos, defendeu o Cruzeiro em sete temporadas - de 2015 a 2021. Ao todo, o atleta soma 195 jogos, quatro gols e seis assistências representando a Raposa. Seu contrato com o time celeste se encerra ao fim deste ano.





Pelo clube mineiro, Cabral conquistou o Campeonato Mineiro em 2018 e 2019, além da Copa do Brasil em 2017 e 2018. Destes títulos, somente no Campeonato Mineiro de 2019 o argentino não teve a companhia do atacante Rafael Sobis, que havia deixado o Cruzeiro para defender o Internacional.





Sobis, portanto, encerra a carreira com três títulos pelo time estrelado, tendo sido artilheiro da Copa do Brasil de 2017. Ao todo, o experiente jogador de 36 anos disputou 173 partidas pela Raposa, contribuindo com 37 gols e 11 assistências. Ele já garantiu que se aposentará ao fim da temporada 2021.