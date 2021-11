Tattoos e adeus ao Mandiopã: as inusitadas promessas pelo título do Galo

Torcedor do Atlético está ansioso pela conquista do título brasileiro neste ano (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Até onde vai a loucura de um torcedor pelo seu clube do coração? O limite ainda está longe de ser conhecido, mas uma tradição é fazer promessas para a conquista de um sonhado título. Com a torcida do Atlético não é diferente. Vale fazer (quase) tudo para ver o Galo quebrar o jejum de 50 anos sem levantar a taça do Campeonato Brasileiro.









Um dos casos mais inusitados entre os registrados pela reportagem foi do analista de planejamento Gustavo Roberto, de 26 anos. Segundo ele, caso o Atlético conquiste o título brasileiro neste ano, vai tatuar o técnico Cuca entre as duas taças mais importantes do treinador no clube: a Copa Libertadores de 2013 e a Série A deste ano.





Fazer uma tatuagem do Galo é quase unanimidade entre os torcedores. Foram vários que afirmaram que essa é a promessa em caso de título. Mas, alguns foram mais ousados. O corretor de imóveis José Thomaz, de 57 anos, vai raspar barba, cabelo e bigode em caso de título.





José Thomaz era pequeno quando o Atlético conquistou o título de 1971, assim como o médico Evandro Carvalho, de 56 anos. Ao Superesportes , ele afirmou que vai descolorir o cabelo caso o bicampeonato aconteça neste ano.





Por fim, a promessa mais inusitada entre os torcedores que conversaram com a reportagem. O engenheiro civil Robspierre Melo, de 58 anos, avisou: "Nunca mais eu vou tomar guaraná, Sukita e nem comer Mandiopã (um tipo de salgadinho feito a base de fécula de mandioca)", disse.





Após a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, o Atlético aumentou ainda mais as chances de título no Brasileirão. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Galo tem 97,9% de probabilidade de levantar a taça. O restante é dividido entre Palmeiras (1,5%) e Flamengo (0,56%).