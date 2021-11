'Ano que vem quero ser campeão!' diz Luxemburgo a jogadores do Cruzeiro

Luxemburgo disse a jogadores que quer ser campeão em 2022 (foto: Marco Ferraz/Cruzeiro) Jogadores e torcedores do Cruzeiro fizeram grande festa no Mineirão depois da vitória por 2 a 0 sobre o Brusque, terça-feira, pela 35ª rodada da Série B. Com o resultado, o time alcançou 46 pontos e se livrou do risco de queda à Terceira Divisão. O técnico Vanderlei Luxemburgo parabenizou os atletas por evitarem o rebaixamento, porém ressaltou que o objetivo é pouco em comparação ao histórico de conquistas importantes do clube.









"Não estou insatisfeito com vocês. Pelo contrário, estou satisfeito, pois vocês me respeitaram e trabalharam pra caralho. Mas, para mim, que estou acostumado a ganhar pra caralho, a chegar pra caralho, dói. É muito pouco para quem pensa grande. Tem que querer mais para estar aqui", complementou o treinador.





Vanderlei voltou no tempo e recordou o ano de 2002, em que dirigiu o Cruzeiro na última edição do Brasileirão no sistema de turno único na primeira fase e mata-matas entre os oito mais bem colocados para definir o campeão. Depois de oscilar até a metade da competição, o time emplacou reta final e entrou na última rodada com chances de G8 após vencer Grêmio (3 a 2), Gama (3 a 2), Athletico-PR (4 a 1) e Internacional (1 a 0).





Com a vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, no Independência - dois gols de Marcelo Ramos -, o Cruzeiro chegou a estar em 7º, porém caiu para 9º, com 39, após o Grêmio fazer 1 a 0 contra o Atlético, em Porto Alegre, e o Fluminense ganhar de virada da Ponte Preta, por 3 a 2, em Campinas. No fim das contas, o Santos, 8º na primeira fase, ficou com o troféu ao passar por São Paulo (quartas de final), Grêmio (semifinal) e Corinthians (final).





A frustração pela eliminação se transformou em combustível para o Cruzeiro buscar o título da Série A em 2003, a primeira na era dos pontos corridos. Em 46 rodadas, a Raposa somou 100 pontos, com 31 vitórias, sete empates, oito derrotas, 102 gols marcados e 47 sofridos. Caso siga na Toca, Luxemburgo espera escrever história semelhante à de quase duas décadas atrás.





"Em 2002 eu falei com os jogadores o seguinte: 'porra, faltou um gol para nos classificarmos em oitavo lugar e ir às quartas de final do Brasileiro. Mas ano que vem quero ser campeão. E nós fomos campeões! Eu quero é homem para ganhar campeonato!".





Na entrevista coletiva, Vanderlei Luxemburgo explicou o que quer do presidente Sérgio Santos Rodrigues para permanecer no Cruzeiro em 2022. "Vamos ter que discutir o que será feito na próxima temporada, senão não fico. Se for aquilo que eu penso que não ter que ser feito, é um direito meu e da diretoria discordarmos. Mas penso em um Cruzeiro totalmente diferente na próxima temporada".





Em 2021, o técnico de 69 anos retornou à Toca com a missão de, inicialmente, evitar o descenso à Série C e, se possível, aproximar-se do G4. Em 20 jogos, ganhou oito, empatou nove e perdeu três, com 55% de aproveitamento. Todavia, o começo ruim com Felipe Conceição (duas derrotas) e Mozart Santos (duas vitórias, sete empates e quatro derrotas) pesou para o Cruzeiro jamais brigar nas cabeças do campeonato.