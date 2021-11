Cruzeiro encara Brusque no Mineirão e tenta definir permanência na Série B

Mineirão deve receber cerca de 35 mil torcedores nesta terça-feira (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Após abrir cinco pontos do Z4 na vitória sobre o Londrina (1 a 0), fora de casa, o Cruzeiro tenta dar mais um passo rumo à permanência na Segunda Divisão no confronto com o Brusque, às 21h30 desta terça-feira, no Mineirão, pela 35ª rodada. A expectativa é que 35 mil torcedores compareçam ao estádio e empurrem a equipe na reta final da Série B.









Em caso de empate, a Raposa irá a 44 e manterá margem de cinco a seis pontos do Z4. Já uma eventual derrota poderá deixar o clube a apenas dois da degola. Por isso, o técnico Vanderlei Luxemburgo ressaltou a importância de obter o resultado favorável em conversa com os atletas ainda no vestiário do estádio do Café, na sexta-feira.





"Ganhar um jogo decisivo como esse na casa do adversário não ganha sem sofrimento. O Fábio vai fazer defesa difícil, a bola vai passar perto, vai tomar cartão, o adversário vai dar porrada, tudo vai ser complicado. Mas só com perseverança e atitude a gente consegue. Vocês tiveram atitude de Cruzeiro. Agora só depende de nós conquistar mais uma vitória, vamos estar em casa, vamos lotar o Mineirão e temos quatro jogos para buscar nosso objetivo".





O Mineirão "lotado" citado por Vanderlei receberá menos de 60% da capacidade de público, visto que a Minas Arena alegou dificuldades operacionais relacionadas à segurança e barrou a liberação de 100% dos lugares à torcida cruzeirense. O presidente Sérgio Santos Rodrigues criticou a falta de isonomia da gestora do estádio, uma vez que o Atlético utilizou todo o espaço em partidas do Campeonato Brasileiro.





"O sentimento que a torcida está é o mesmo que a gente. É de revolta profunda, indignação com a atitude feita junto ao Cruzeiro. Falta de isonomia também. Estamos olhando o contrato de concessão que foi feito. A gente acha até que cabe providências no Tribunal de Contas do Estado, dentre outras. Ali está claro que todas as entidades precisam ser tratadas de forma igual".





A venda de ingressos para Cruzeiro x Brusque contemplou descontos aos sócios, que adquiriram até três entradas por R$10 a R$30. Já o público em geral pagou de R$20 a R$100. Mesmo com os preços promocionais, Sérgio Rodrigues acredita que a receita com bilheteria cobrirá o custo operacional do estádio.





"Claro que o objetivo é sempre o lucro. Mas o que a gente priorizou agora, inclusive colocando os preços mais baixos, foi a presença da torcida. Nosso elenco entendeu que o mais importante agora é ter a torcida ao lado apoiando e gritando. Mesmo tendo colocado ingressos por um valor mais baixo, acreditamos que, com o público que temos, vamos conseguir operar sem déficit".





Na única vez em que atuou no Mineirão com a presença da torcida na Série B, o Cruzeiro venceu o Confiança por 1 a 0, em 20 de agosto, pela 20ª rodada. Com liberação de 30% do público, o estádio recebeu 4.730 espectadores (4.324 pagantes), para uma renda bruta de R$234.165,00. Descontadas despesas de R$321.229,04 e impostos de R$3.408,86, houve um déficit de R$90.472,90.





Times





Uma das novidades na escalação do Cruzeiro deve ser o zagueiro Léo Santos, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Se Luxemburgo de fato optar pelo seu retorno, Rhodolfo retorna ao banco de reservas. Outra possível mudança é a entrada do atacante Vitor Leque no lugar de Bruno José, que está entre os convocados, porém precisou ser substituído contra o Londrina em decorrência de uma pancada no tornozelo direito.





No Brusque, o reforço é Edu, que se recuperou de estiramento muscular e viajou com a delegação a Minas Gerais. O centroavante de 28 anos é o artilheiro da Série B, com 16 gols em 29 jogos, à frente de Léo Gamalho, do Coritiba (15 gols em 33 jogos); e Rafael Navarro, do Botafogo (13 gols em 33 jogos).





CRUZEIRO X BRUSQUE





CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Léo Santos, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Vitor Leque (Bruno José), Wellington Nem e Thiago

Técnico: Vanderlei Luxemburgo





BRUSQUE

Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Fellipe Soutto e Jhon Cley; Maurício Garcez e Edu

Técnico: Waguinho Dias





Motivo: 35ª rodada da Série B





Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte





Data: terça-feira, 9 de novembro de 2021





Horário: 21h30





Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)





Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)





VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)