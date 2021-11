Cruzeiro vende 35 mil ingressos e quer abrir novos setores do Mineirão

Cruzeiro deseja ter Mineirão com capacidade máxima na terça-feira (foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro) O Cruzeiro informou, na noite deste domingo, que vendeu 35 mil ingressos para o jogo diante do Brusque, marcado para terça-feira (9), às 21h30, no Mineirão. Assim, o time celeste reforçou o desejo para que novos setores do Gigante da Pampulha sejam abertos no duelo pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.









Pelo Instagram, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, reforçou o desejo por lotação máxima. "Estamos indignados, queremos lotação máxima e faremos tudo por isso", escreveu o mandatário.





Mais cedo, também no Twitter, o Cruzeiro informou que só poderia vender a carga máxima de 35 mil ingressos por uma decisão que não havia sido tomada pelo clube. A administradora do estádio, por sua vez, apontou que a decisão havia, sim, sido tomada em conjunto com a diretoria celeste.





De acordo com a concessionária que administra o estádio, "a restrição operacional é necessária para que o Mineirão preste um serviço que garanta a segurança e experiência positiva das pessoas". Em resumo, o Gigante da Pampulha não tem capacidade para receber dois jogos com grande público em sequência. Na quarta-feira, o Atlético tem um jogo diante do Corinthians, pela Série A, com expectativa de receber 60 mil pessoas.





"O Mineirão cumpre seus compromissos contratuais, como no caso dos jogos do Atlético que foram contratados em pacote de jogos até o fim do ano, garantindo previsibilidade no planejamento", disse o Mineirão por meio de nota.





Após as novas publicações do Cruzeiro e de seu presidente, o Superesportes procurou novamente a assessoria de imprensa do Mineirão, que reforçou a nota divulgada anteriormente (leia na íntegra ao fim deste texto).





De acordo com o site responsável por comercializar os ingressos de Cruzeiro x Brusque, estão esgotados os ingressos dos setores Amarelo Inferior, Amarelo Superior, Vermelho Inferior, Vermelho Superior e Roxo Inferior. Não há venda de entradas para o Laranja Superior e Laranja Inferior.





Leia, na íntegra, a nota divulgada pelo Mineirão neste domingo





O Mineirão informa que, em conversas com o Cruzeiro, decidimos, em conjunto, realizar o jogo desta terça-feira, 9, para a capacidade de 35 mil pessoas.





Em função da pandemia, as empresas que trabalham com eventos foram desestruturadas após meses sem trabalhar e milhares de profissionais ficaram sem emprego, até trocando de profissão. Alguns fornecedores de eventos abriram falência durante o período. A restrição operacional é necessária para que o Mineirão preste um serviço, que garanta a segurança e experiência positiva das pessoas. Disso não abrimos mão.





Para resolver o problema a empresa de segurança está com recrutamento de vigilantes aberto. Hoje, há uma carência de aproximadamente 600 vigilantes com a reciclagem em dia. Dentro das exigências legais para rodar operações maiores e sequenciais como é o caso desta semana.





O Mineirão cumpre seus compromissos contratuais, como no caso dos jogos do Atlético que foram contratados em pacote de jogos até o fim do ano, garantindo previsibilidade no planejamento.





O Cruzeiro, ao entrar em contato conosco, sabia das possíveis limitações de agenda e de efetivo. As negociações com o clube celeste sempre foram feitas de maneira conjunta e construtiva, para as tomadas de decisões.





Para a resolução do problema, estamos juntos com a empresa responsável pela segurança, recrutando novos profissionais para trabalhar em nossa operação e aumentando o efetivo capaz de atender a demanda. A partir de amanhã, publicaremos no nosso site www.mineirao.com.br as informações para que os profissionais interessados nas oportunidades de trabalho se candidatem a recompor os quadros de colaboradores.