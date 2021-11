América visita o Sport e mira resposta rápida após derrota no Brasileirão

América treinou no CT do Náutico, em Recife, para se preparar para o duelo contra o Sport (foto: Marina Almeida/América ) De olho na disputa de uma competição internacional em 2022, o América visitará o Sport às 21h30 desta quarta-feira (10), na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A partida, válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, representa uma oportunidade para que o Coelho se distancie ainda mais da zona de rebaixamento e dê uma resposta rápida após a derrota por 1 a 0 para o rival Atlético no domingo (7), no Mineirão, em jogo da 30ª rodada.









Tanto Coelho quanto Leão da Ilha foram derrotados por 1 a 0 na 28ª rodada da Série A. No sábado (6), no Maracanã, o Sport foi amplamente dominado pelo Fluminense (21 a 8 em finalizações e apenas 38% de posse de bola).





Se vencer o time pernambucano, o América poderá recuperar a 9ª posição, ultrapassando Cuiabá (9° colocado, com 39 pontos), Ceará (10°, com 39) e Athletico-PR (11°, com 38). O Cuiabá já jogou pela 31ª rodada, enquanto os dois outros concorrentes se enfrentarão na Arena da Baixada.





Momento do rival





O Sport vive situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro. Na 17ª posição, com 30 pontos, o Leão da Ilha corre atrás do prejuízo na reta final da competição. O time pernambucano está a cinco pontos do Santos, primeiro clube fora do Z4.





Neste momento, segundo a UFMG, o Sport tem 87,7% de chances de ser rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Na tentativa de escapar da queda, o clube anunciou a contratação do jovem técnico paraguaio Gustavo Florentín, de 43 anos.





Sob o comando do Leão no Brasileirão, Florentín já realizou 12 partidas. Ao todo, foram quatro vitórias, dois empates e seis derrotas - 38,8% de aproveitamento.





Nesta semana, Yuri Romão, presidente do Sport, destacou o comprometimento do elenco com o objetivo da permanência na elite nacional. "Tenho que destacar o comprometimento do grupo, tanto dos atletas como da comissão técnica, em lutar bravamente até o fim para a gente manter o clube na Série A. O comprometimento deles chega a emocionar. Isso é importante. Estamos confiantes na permanência", afirmou.





Há pouco mais de um mês, o Leão da Ilha teve a destituição de sua diretoria de futebol após erros em inscrições de jogadores contratados. Até a última semana, o clube trabalhava para evitar uma punição no STJD. Agora, com a denúncia arquivada, a equipe tem condições de focar diretamente na principal meta da temporada.





Baixas e dúvidas





O Coelho terá quatro desfalques para a partida em Pernambuco. O lateral-direito Eduardo e o atacante Berrío seguem entregues ao departamento médico do clube. Já o meia-atacante Bruno Nazário e o atacante Fabrício Daniel receberam o terceiro cartão amarelo contra o Atlético, na rodada passada, e estão suspensos.





Assim, o técnico Marquinhos Santos deverá repetir a escalação do 'Clássico das Multidões'. A única dúvida na equipe americana está por parte do ataque, que pode sofrer mudanças.





O Leão da Ilha tem algumas dúvidas para a partida diante o América. Os meio-campistas Thiago Lopes e João Igor, e os atacantes Neilton e Leandro Barcia estiveram fora na partida passada, contra o Fluminense, por conta de lesão. O zagueiro Rafael Thyere e o volante Zé Welison saíram contundidos diante do Tricolor carioca e também podem ser desfalques.





Sport





Mailson; Ewerton, Rafael Thyerre (Pedro Henrique), Sabino e Sander; Marcão Silva, Zé Welison (Ronaldo Henrique), Hernanes, Luciano Juba e Paulinho Moccelin (Gustavo); Mikael.

Técnico: Gustavo Florentín





América





Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Alê e Juninho; Ademir, Felipe Azevedo (Rodolfo) e Zárate.

Técnico: Marquinhos Santos





Motivo: 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Data e horário: quarta-feira, 10 de novembro, às 21h30

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: Globo, Premiere