América manda mensagem de apoio a Matheusinho: 'Queremos ver seu sorriso'

América manda força para meia-atacante Matheusinho, revelado no clube (foto: Mourão Panda/América) Em postagem nas redes sociais, o América prestou apoio ao meia-atacante Matheusinho . Revelado nas categorias de base do Coelho, o jogador de 23 revelou que passa por dificuldades em Israel , onde defende o Ashdod .









Em contato com o Superesportes , o empresário de Matheusinho revelou um 'drama familiar' vivido pelo meia-atacante em Israel. O staff do jogador tem tentado, insistentemente, a liberação para que parentes do jovem possam viajar ao país do Oriente Médio, mas, desde sua negociação, isso não ocorreu.





Diante deste cenário, o staff de Matheusinho também estuda possibilidades para um retorno ao Brasil ainda no fim de 2021.





Em publicação no Instagram, nessa segunda-feira, Matheusinho disse que uma 'tristeza enorme invadiu seu coração'. Ele demonstrou otimismo para superar a fase conturbada: 'De mãos dadas com quem sabe dessa dor, será mais fácil reencontrar da vida a beleza e o sabor', escreveu o jovem.





Ele apagou todas as suas publicações da rede social. Recentemente, Matheusinho mudou de clube no futebol israelense. Ele deixou o Beitar Jerusalém para defender o Ashdod por empréstimo. No novo time, o atleta já disputou cinco partidas e marcou um gol.





Em setembro de 2020, o América concretizou a venda de Matheusinho para o futebol israelense. Na ocasião, o clube mineiro cedeu 70% dos direitos econômicos do jogador ao Beitar e manteve os outros 30%.