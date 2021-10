América espera anunciar novo técnico nesta segunda-feira (18/10)

Coordenador de Futebol Clube-Empresa, Marcus Salum está à frente das negociações (foto: Marina Almeida / América ) O América espera anunciar o novo treinador nesta segunda-feira (18). O cargo está vago desde a última quinta-feira (14), quando Vagner Mancini solicitou seu desligamento da equipe mineira para assumir o comando técnico do Grêmio até o fim da disputa do Campeonato Brasileiro.









À reportagem, o membro do Conselho de Administração do América, Euler Araújo, afirmou que não há nada acertado com nenhum profissional até o momento. Apesar disso, o gestor elogiou Barroca.





"Sobre treinadores só vamos definir o nome amanhã. Eduardo (Barroca) é um bom nome, mas não fechamos com ninguém ainda", disse.





O profissional de 39 anos está livre no mercado desde que deixou o Atlético-GO, há três semanas. No currículo do futebol profissional, o treinador acumula passagens por Botafogo, Coritiba e Vitória.





Saída de Mancini





O técnico Vagner Mancini anunciou sua saída à diretoria do América na tarde da última quinta-feira . Ele recebeu uma proposta salarial do Grêmio três vezes maior do que recebia no time mineiro - cerca de R$ 700 mil - e uma promessa de bonificação de R$ 5 milhões caso consiga livrar o time do rebaixamento.





Contratado em meados de junho, Mancini comandou o América em 21 partidas e somou sete vitórias, nove empates e cinco derrotas (47,6% de aproveitamento). Sob seu comando, o Coelho marcou 24 gols e sofreu 23.