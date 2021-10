Atlético: Cuca elogia Fortaleza e prevê dificuldade na Copa do Brasil

Atlético, de Cuca, inicia disputa com Fortaleza nesta quarta (foto: Pedro Souza / Atlético) Após a perda da invencibilidade de 18 jogos no Campeonato Brasileiro , com derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO , o Atlético volta as atenções para o início do mata-mata contra o Fortaleza , pelas semifinais da Copa do Brasil . O técnico Cuca espera que o Galo assimile o revés de virada em Goiânia para apresentar outra postura no confronto decisivo desta quarta-feira, às 21h30, no Mineirão.









O Fortaleza faz boa campanha no Brasileiro e vem de vitória sobre a Chapecoense, fora de casa, por 2 a 1. O resultado deixou o Tricolor, treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, com 45 pontos, nove a menos que o líder Atlético.





O Fortaleza chegou à semifinal da Copa do Brasil ao bater o São Paulo nas quartas. No primeiro jogo, no Morumbi, empate por 2 a 2. Já no duelo de volta, no Castelão, o Leão do Pici venceu por 3 a 1.





O jogo da volta entre Atlético e Fortaleza será no dia 27 de outubro (quarta-feira), às 21h30, em Fortaleza. Na decisão, o classificado enfrenta o vencedor do confronto entre Flamengo e Athletico-PR. As finais estão marcadas para os dias 8 (quarta-feira) e 12 (domingo) de dezembro.