Cruzeiro: escalação para voltar à Série A em 2022

O zagueiro Eduardo Brock afirma que jogadores se concentram no trabalho para os jogos que faltam na temporada (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)





Depois de anunciar o desejo de permanecer no cargo em 2022, o técnico Vanderlei Luxemburgo se comporta cada vez mais como um manager do Cruzeiro. Ontem, o clube divulgou pronunciamento no qual o experiente treinador já fala da elaboração de um projeto para que a equipe consiga o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem, voltando aos tempos de glória.

Ainda que sem entrar em detalhes, ele deixou claro, por exemplo, que o clube não vai contratar imediatamente um substituto para o diretor de futebol Rodrigo Pastana, demitido na segunda-feira depois de ser criticado pelo empresário Pedro Lourenço, cuja rede de supermercados é a principal patrocinadora da Raposa. A intenção, segundo Luxemburgo, é terminar a temporada com os profissionais que seguem prestando serviços.





“Com a saída do Pastana, uma coisa que é pública hoje, nós não vamos trazer ninguém. Vamos trabalhar com nosso pessoal aqui, fazendo o trabalho com os profissionais que são competentes, ajudam a gente, e nós vamos manter a sequência, só que não vamos trazer ninguém neste momento, que nós estamos brigando por alguma coisa, sendo que o pessoal aqui dá conta das coisas e nós vamos acreditar no pessoal que está aqui, dando conta do negócio. Não vamos contratar ninguém neste momento, vamos seguir nosso trabalho. Não estamos parados, tudo pode acontecer no futebol, estamos treinando. E se não conseguirmos, certo é que para o ano que vem tem que ser um projeto de Cruzeiro de Primeira Divisão, mesmo jogando a Segunda Divisão. Nossa base tem de ser de Primeira Divisão, deixando tudo redondo para quando ascender, o faça como clube de Primeira Divisão”, afirmou o treinador.





Ele negou, ainda, que o clube já tenha nomes engatilhados para 2022. Até porque, ainda tem chances, mínimas, de subir para Série A ainda este ano. E também porque é necessário quitar cerca de R$ 13 milhões em dívidas para ser autorizado pela Fifa a novamente registrar novos atletas.





“Estão acontecendo muitas coisas, muitas especulações. Nós temos um compromisso, as nossas possibilidades diminuíram bastante, mas nós temos três jogos importantes contra três adversários fortes. Vamos jogar com o Coritiba, depois com o Botafogo, depois com o Avaí, e ver o que vai acontecer. Mas, obviamente, o torcedor não pode ser enganado, como a imprensa também não pode ser enganada. Nossas possibilidades são bem remotas, são bem difíceis, têm clubes na nossa frente, eu venho falando isso desde o início. Como já tratamos da renovação, já falei que quero continuar, o presidente quer que eu continue, o patrocinador quer que eu continue, está tudo bem encaminhado, faltando só colocar o projeto (para 2022)”, disse.





Para ele, o importante é o clube não ficar parado. “Não tem mentira para o jogador, futebol é muito cheio de mentira. Temos possibilidade (de acesso), mas se não conseguirmos, os jogadores sabem que alguns estarão aqui e outros não, é processo do futebol. Mas nossa obrigação é vencer os jogos e o próximo adversário é o Coritiba, um jogo bom de se jogar.”





Matemática Mas pensar em 2022 só será possível, de verdade, quando o Cruzeiro se livrar do pior, que seria a queda para a Série C. E para isso o clube precisa somar ao menos mais nove pontos nos 10 jogos que faltam na atual Série B. Para os jogadores, o planejamento fica a cargo da diretoria e o importante é concentrar nos compromissos que restam para o clube até o fim da temporada.





“Temos de nos preocupar somente com o que está acontecendo aqui, faltam 10 jogos para o término da competição. A diretoria, comissão técnica, tem de pensar no futuro. Nós, jogadores, vamos nos concentrar no trabalho em campo. É um prazer enorme para mim vestir esta camiseta, poder a cada jogo defender essas cores, sempre agradeço por isso quando entro em campo. Me sinto bem aqui, gosto daqui, do ambiente, das pessoas. Tenho contrato até o final do estadual do ano que vem, mas não sei o que vai ocorrer. De qualquer forma, só vou pensar nisso ao final da competição que estamos disputando”, declarou o zagueiro Eduardo Brock.