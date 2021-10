Luxemburgo diz que Cruzeiro terá solução caseira para diretoria de futebol

Luxemburgo diz que clube não contratará diretor no momento (foto: Reprodução/YouTube/Cruzeiro) Vanderlei Luxemburgo afirmou que o Cruzeiro terá "solução caseira" para o lugar de Rodrigo Pastana, demitido nessa segunda-feira após ser alvo de críticas do empresário Pedro Lourenço . Sem apontar um nome, o treinador disse que a presença de "pessoas competentes" na Toca tornam a busca por um diretor de futebol desnecessária no momento. O objetivo é terminar bem a Série B e, depois disso, pensar no planejamento para 2022 com o profissional a ser escolhido. Alexandre Mattos é o preferido do dono do Supermercados BH.









O comandante também admitiu que o Cruzeiro dificilmente será promovido à elite nacional em 2021, visto que a distância para o 4º colocado Goiás, a 10 rodadas do encerramento da competição, é de 13 pontos (48 a 35). Por isso, ele espera conduzir um projeto que viabilize a conquista do acesso na temporada 2022 com a busca por reforços de Série A.





"Ano que tem temos que fazer projeto de Cruzeiro de primeira divisão, não abro mão disso. Primeira divisão jogando a segunda divisão. O projeto tem que ser de primeira divisão, já deixando o Cruzeiro redondo para quando subir ter uma base de primeira divisão. É para isso que vamos trabalhar".





Ainda assim, Luxa reforçou o sentimento de esperança em um milagre na reta final da segunda divisão. "Existe uma possibilidade pequena, e enquanto houver essa possibilidade, no futebol tudo pode acontecer. É nisso que estou focado, estou cobrando o máximo aos jogadores para que eles se empenhem em busca de resultados para o Cruzeiro".





O próximo compromisso do Cruzeiro é contra o Coritiba, líder isolado da Série B, com 54 pontos. As equipes medem forças na sexta-feira, às 21h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 29ª rodada. Já na terça-feira, às 21h30, no Independência, será a vez de encarar o Botafogo (3º, com 48 pontos), pela 30ª rodada. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG , a chance de a Raposa subir é de 0,07%.