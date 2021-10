Decisivo, Mauro Zárate aponta 'segredos' para adaptação rápida ao América

Zárate tem demonstrado muita qualidade técnica em seu início no América (foto: TV Coelho/reprodução) O impacto que se esperava de uma contratação do nível de Mauro Zárate está sendo confirmado, jogo a jogo, no América. Decisivo, o atacante participou diretamente de três gols da equipe mineira nos últimos cinco confrontos - quatro deles como titular. Nesta segunda-feira (4), o atleta apontou os 'segredos' para a rápida adaptação ao Coelho.









"Sinto que estou fazendo o que, talvez, fazia falta à equipe - é o que me pediu o treinador. É por isso que se vê como não me custou a adaptação: porque a equipe me facilitou tudo e o treinador também. Essa foi a chave da minha adaptação rápida", afirmou.





"Estou contente, porque as coisas estão saindo bem. Creio que estou me sentindo bem e estou fazendo o que queria fazer quando pensei em vir ao América. Tenho que seguir assim, tenho que seguir melhorando para ajudar a equipe", completou.





Primeiro gol e expectativas





No sábado (2), diante do Cuiabá, Zárate marcou seu primeiro gol com a camisa do Coelho. Aos 11 minutos da primeira etapa, o atacante acertou linda cobrança de falta para abrir o placar na Arena Pantanal, em Cuiabá.





O golaço abriu o caminho para a vitória consolidada no placar de 2 a 0, no segundo tempo, com gol de Ademir. Sobre seu primeiro tento com a camisa do América, Zárate declarou: 'Uma linda sensação'.





"Uma linda sensação, porque serviu para ganhar uma partida muito difícil, contra um rival que está lutando pelo mesmo que nós. Então, foi muito importante conseguir os três pontos de visitante", disse.

Em seguida, o atacante revelou a expectativa do elenco americano em conquistar, para além da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, uma vaga em uma competição internacional.





"A expectativa é a de todos: que o América siga na Primeira Divisão. O segundo objetivo, que é mais difícil, é classificar a uma copa internacional. Temos que ir passo a passo, jogo por jogo", projetou.





Zárate deve voltar a ser titular do América na quarta-feira (6), às 21h30, diante do Palmeiras, no Independência, em Belo Horizonte. O argentino terá seu primeiro contato com a torcida americana, que voltará ao Horto após um ano e sete meses distante do time pela pandemia de COVID-19.