América fecha 23ª rodada a 4 pontos da zona de rebaixamento do Brasileirão

Coelho venceu o Cuiabá por 2 a 0 na Arena Pantanal, nesse sábado (2/10) (foto: Estevão Germano / América) Além de vencer o Cuiabá na Arena Pantanal e chegar a seis jogos de invencibilidade na Série A do Brasileirão , o América teve mais motivos para comemorar na 23ª rodada. Dois dos principais concorrentes na briga para fugir da parte de baixo da tabela de classificação não venceram neste fim de semana. O Juventude empatou, enquanto o Grêmio foi derrotado em casa. Santos e Bahia tiveram seus respectivos duelos adiados.









O Juventude (15º colocado, com 27 pontos), entrou em campo neste domingo contra o Palmeiras e ficou no empate por 1 a 1 . Fora de casa, o time gaúcho abriu o placar em cobrança de falta de Guilherme Castilho, mas levou o empate de Danilo, ainda na etapa inicial.





O Grêmio tinha a chance de sair do Z4 se vencesse o Sport neste domingo, mas não conseguiu . A equipe tricolor foi derrotada por 2 a 1 na Arena, em Porto Alegre. Gustavo e Mikael marcaram para o time pernambucano, e Douglas Costa descontou para os donos da casa.Com o resultado, Tricolor e Leão permaneceram na 18ª e 19ª posição, com 22 e 20 pontos, respectivamente.





Por sua vez, Bahia (17º colocado, com 23 pontos) e Santos (16º, com 24) não entraram em campo pela 23ª rodada da Série A. O duelo do time baiano contra o Ceará foi adiado porque o governo da Bahia não liberou a presença de público no estado. O Santos, que ainda não tem o aval para receber a torcida no estado de São Paulo, pediu o adiamento do jogo previsto para este domingo contra o Fluminense a CBF.





As duas equipes tiveram seus desejos atendidos no Conselho Técnico de clubes, realizado na última terça-feira.

Veja os jogos das equipes na próxima rodada





América x Palmeiras - quarta-feira (6/10), às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte

Juventude x Sport - quarta-feira (6/10), às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

São Paulo x Santos - quinta-feira (7/10), às 18h30, no Morumbi, em São Paulo

Corinthians x Bahia - terça-feira (5/10), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo

Grêmio x Cuiabá - quarta-feira (6/10), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre