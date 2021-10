Luxemburgo revela papo com Sérgio e diz o que quer para seguir no Cruzeiro

Luxemburgo revelou desejo de permanecer no Cruzeiro em 2022 (foto: (Bruno Haddad/Cruzeiro))





Após a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Brasil-RS, neste domingo, no Independência, Vanderlei Luxemburgo usou quase todo o tempo da entrevista coletiva para responder aos questionamentos sobre seu futuro na Toca da Raposa II.









O técnico revelou, por exemplo, que já teve uma reunião inicial com o presidente Sérgio Santos Rodrigues para debater a sequência do trabalho no Cruzeiro. Luxemburgo disse que já existe um entendimento, um "caminho", para que ele siga no clube em 2022.





"Eu já tive uma conversa direta com o presidente Sérgio sobre a continuidade. Bem direto, bem objetivo. Existe um caminho traçado para isso acontecer e provavelmente vai acontecer. Acho que é a oportunidade de pegar tudo que está sendo feito neste ano e começar a fazer igual 2002, preparando o time para 2003", disse Vanderlei, lembrando do ano em que venceu a Tríplice Coroa (Mineiro, Copa do Brasil e Brasileiro) pela Raposa.





"A mesma coisa que tem que ser feita agora. Temos que começar a trabalhar essa possibilidade de montar um time. Quanto mais rápido você começa a ter ações positivas, é importante. A partir de amanhã, algumas coisas vão acontecer. Amanhã tenho uma reunião com o Pedrinho (Pedro Lourenço, do Supermercados BH). Tenho todo o interesse de continuar aqui e dar retorno ao Cruzeiro, da mesma forma que o clube me deu. Temos que pensar no Cruzeiro na forma que ele é: grande e na Primeira Divisão", completou.





Luxemburgo também disse o que ele precisa para, de fato, tomar a decisão de seguir no Cruzeiro. O treinador cobrou um planejamento para toda a temporada 2022 e não apenas para parte dela. Dentro disso, de acordo com o técnico, está o compromisso de que os salários sejam quitados em dia.





"Minha permanência depende também se o Cruzeiro quer. O Sérgio quer. O Pedrinho quer. Mas temos que fazer um planejamento que será respeitado durante a temporada. Não adianta fazer o planejamento para um mês", cobrou Luxemburgo.





"Tem que fazer o planejamento para a temporada. Se for para um mês, eu não quero. Aí você vai brigar por Copa do Brasil, tem a Série B, para voltar no ano seguinte e aí buscar Libertadores, outras coisas maiores, que é onde o Cruzeiro precisa estar. Quero participar do projeto visando isso, se não, não vale a pena", destacou.





"É muito importante isso. A temporada não é de um mês, é de um ano. Dentro disso, existe uma recuperação do clube. Passa pelo time profissional, voltar para a Primeira Divisão. A partir disso, começam a voltar receitas que o clube perdeu. Essa é a busca. Fazer um planejamento para o ano, para que não tenha problema de salário atrasado. Ninguém quer trabalhar com salário atrasado. É ruim ver o ambiente tenso, o cara que quer levar comida para casa, um empregado da Toca, fica aquele nervosismo. Tem que ser bem planejado para que ao longo da temporada isso não seja um problema", finalizou.





Com Vanderlei Luxemburgo no comando, o Cruzeiro conquistou 22 dos 39 pontos disputados na Série B - aproveitamento de 56,4%. Até aqui, foram cinco vitórias, sete empates e apenas uma derrota.