Cruzeiro inicia semana de olho em sequência contra líderes da Série B

Cruzeiro e Coritiba empataram o jogo no primeiro turno da Série B por 0 a 0 (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Após a vitória por 2 a 0 diante do Brasil-RS, nesse domingo, no Independência, o Cruzeiro já pensa na complicada sequência que tem pela frente. Nas próximas três rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, o clube celeste enfrentará nada menos do que os três primeiros colocados da competição.









Depois, o Cruzeiro mede forças com o Botafogo, atual 3º colocado. Na última semana, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o duelo para 12/10 (terça-feira), às 21h30, no Independência.





A sequência contra os líderes da Série B será encerrada em 22/10 (sexta-feira), quando a Raposa enfrentará o vice-líder Avaí, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis-SC. O Leão da Ilha vem de uma sequência de quatro vitórias consecutivas na competição (sobre Goiás, CRB, Londrina e Botafogo).





Com os três pontos somados no Independência, o Cruzeiro ganhou três posições na tabela da Série B. O time celeste deixou a 16ª colocação para assumir o 12º lugar, com 35 pontos. A luta pelo acesso segue muito difícil, uma vez que o Goiás, que abre o G4, já soma 48 pontos - 13 a mais que a Raposa.





Em relação ao Z4, o Cruzeiro abriu oito pontos de vantagem. O Londrina, primeiro clube da zona de rebaixamento, tem 27 pontos. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, são necessários no mínimo 46 pontos para escapar da Série C.