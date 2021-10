Contra o Cuiabá, América mira sua melhor colocação nesta edição da Série A

América vive crescente de desempenho com Vagner Mancini e quer vaga na Copa Sul-Americana de 2022 (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Diante do Cuiabá, neste sábado (2), o América quer vencer para alcançar sua melhor colocação na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Desde o início da competição, o 15° lugar (atual posição) foi o ponto mais alto em que o Coelho esteve na tabela.









Após uma sequência de tropeços e jogos com desempenho oscilante, no entanto, o Coelho voltou a cair na tabela e figurou no Z4 por longas rodadas. Agora, em nova fase, há cinco jogos invicto, o time de Vagner Mancini só olha para cima na tabela.





O torcedor americano não sabe o que é derrota desde 23 de agosto, quando o Alviverde foi batido por 2 a 0 pelo RB Bragantino no Independência, em Belo Horizonte. De lá para cá, a equipe superou Ceará e Athletico-PR, ambos por 2 a 0, e empatou com os gigantes Corinthians (1 a 1), São Paulo (0 a 0) e Flamengo (1 a 1).





Se vencer o Dourado no sábado, o clube mineiro chegará aos 27 pontos e pode alcançar até a 12ª posição. Para isso, teria de contar com tropeços de Juventude (14°, com 26), São Paulo (13°, com 27) e Atlético-GO (12°, com 27). Eles enfrentam, respectivamente, Palmeiras (fora), Chapecoense (fora) e Fortaleza (fora) neste fim de semana de Brasileirão.





Caso os resultados que o América necessita para subir na tabela se concretizem, o Coelho alcançará, inclusive, a zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2022. No clube, o discurso de jogadores e comissão técnica reforça a certeza de que, internamente, o desejo é disputar a primeira competição internacional da história da instituição.





O Cuiabá, no entanto, não promete 'vida fácil' ao América. Próximo rival, o Dourado faz boa campanha em sua primeira participação na elite do futebol nacional e perdeu apenas dois dos últimos 15 jogos realizados no Brasileirão. Além disso, já ostenta seis partidas de invencibilidade. O time mato-grossense ocupa a 10ª posição na tabela, com 29 pontos.