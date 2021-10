Atlético aposta em desempenho em casa para voltar a vencer; veja números

Atlético tenta dar a volta por cima após queda na Libertadores (foto: Pedro Souza/Atlético) A eliminação na semifinal da Copa Libertadores ficou no passado para o Atlético. O foco agora está totalmente voltado para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 21h, o Galo recebe o Internacional, no Mineirão, local onde vem tendo excelentes resultados na temporada.





Na disputa da Série A, são 19 gols marcados e apenas cinco sofridos no Mineirão. O desempenho ofensivo realmente chama a atenção. Antes da eliminação para o Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores, o Galo havia ficado oito partidas seguidas sem sofrer gol no Gigante da Pampulha (somando todas as competições).

Desde a derrota para o Fortaleza, em 30 de maio, o Atlético jogou 14 vezes no Mineirão. Foram 11 vitórias e três empates, com 27 gols marcados e apenas cinco sofridos.

Jogar no Mineirão tem sido ponto de desequilíbrio para alguns jogadores do Atlético. Hulk, por exemplo, marcou 14 dos 21 gols pelo Galo no Gigante da Pampulha.

Eduardo Vargas, que deve formar dupla de ataque com Hulk contra o Internacional, balançou as redes sete vezes no Mineirão. Ele tem 11 gols pelo Galo.

O adversário do próximo sábado vem embalado no Campeonato Brasileiro. Nos últimos oito jogos pela competição, são cinco vitórias e três empates. O Internacional deixou a parte de baixo da classificação e já sonha com vaga na próxima edição da Copa Libertadores.





O Atlético espera conquistar o resultado positivo para ampliar ainda mais a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. O Galo tem oito pontos a mais que o vice-líder Palmeiras, que só entra em campo no domingo, contra o Juventude, em casa.