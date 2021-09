Após semana ruim, ataque do Atlético tenta retomar boa fase diante do Inter

Hulk e Vargas têm missão de ajudar o Galo a voltar a vencer (foto: Pedro Souza/Atlético) Um dos pontos fortes do Atlético na temporada, o ataque alvinegro passou por fase ruim justamente em uma das semanas mais decisivas de 2021. Nos dois duelos contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa Libertadores, e na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe alvinegra marcou apenas uma vez. Diante do Internacional, no próximo sábado, no Mineirão, o Galo tentará retomar a boa fase ofensiva para voltar a vencer.









A equipe alvinegra desperdiçou boas chances no confronto contra o Palmeiras. No jogo de ida, Hulk perdeu um pênalti. No duelo de volta, Eduardo Vargas teve a chance de definir a eliminatória pouco depois de abrir o placar, mas perdeu chance cara a cara com Weverton.





No duelo contra o São Paulo, pelo Brasileirão, o Atlético também teve dificuldades. Assim como nas partidas contra o Palmeiras, o Galo encontrou um adversário muito fechado. Especificamente diante do Tricolor, o Alvinegro parou em noite inspirada de Tiago Volpi, goleiro adversário.





O Galo tentará retomar o bom momento do ataque. Em 54 jogos em 2021, foram 89 gols marcados. Hulk, artilheiro da equipe com 21 gols, disse que está focado em fazer o time voltar a jogar bem para seguir sonhando com títulos importantes no ano.





"Nós jogadores, comissão técnica e toda família do Atlético queríamos muito estar nessa final, mas infelizmente não conseguimos. Temos um compromisso grande de dar a vida pelo Brasileiro e Copa do Brasil. Vamos lutar com fervor até o fim. Porque esse sonho, hoje, não é só da massa atleticana é também de todos os jogadores, toda a diretoria e comissão técnica, mas acima de tudo É MEU! E nós vamos conquistar!", disse o atacante.





O adversário do próximo sábado vem embalado no Campeonato Brasileiro. Nos últimos oito jogos pelo Campeonato Brasileiro, são cinco vitórias e três empates. A equipe deixou a parte de baixo da classificação e já sonha com vaga na próxima edição da Copa Libertadores.