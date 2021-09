Artilheiro: Hulk chega a 20 gols numa temporada pela 11ª vez na carreira

Hulk faz grande temporada com a camisa do Atlético (foto: Pedro Souza/Atlético) Grande nome do Atlético na temporada 2021, o atacante Hulk segue construindo uma bela história pelo clube. Na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, que levou o Galo à semifinal da Copa do Brasil, o camisa 7 marcou o seu 20° gol pelo clube.









2006 - Consadole Sapporo - 41 jogos e 26 gols

2007 - Tokyo Verdy - 42 jogos e 37 gols

2010/11 - Porto - 59 jogos e 40 gols

2011/12 - Porto - 44 jogos e 26 gols

2013/14 - Zenit - 43 jogos e 28 gols

2014/15 - Zenit - 53 jogos e 25 gols

2015/16 - Zenit - 46 jogos e 28 gols

2017 - Shanghai SIPG - 48 jogos e 33 gols

2018 - Shanghai SIPG - 38 jogos e 21 gols

2019 - Shanghai SIPG - 39 jogos e 20 gols

2021 - Atlético - 45 jogos e 20 gols





Com a camisa do Atlético, Hulk soma 31 participações em gols nas 45 partidas disputadas. Ele deu 11 assistências para os companheiros. O maior agraciado é o meia argentino Nacho Fernández, que marcou quatro vezes após passes do camisa 7.





Duplo-duplo





Na atual temporada, Hulk já havia alcançado outra impressionante marca. Pela sétima vez na carreira, ele anotou um 'duplo-duplo'. A nomenclatura, vista com maior frequência em jogos de basquete, consiste em atingir dois dígitos em duas estatísticas diferentes. Veja abaixo.





2010/11 - Porto - 53 jogos, 36 gols e 17 assistências

2011/12 - Porto - 39 jogos, 26 gols e 16 assistências

2013/14 - Zenit - 35 jogos, 22 gols e 11 assistências

2015/16 - Zenit - 39 jogos, 23 gols e 23 assistências

2017 - Shanghai SIPG - 44 jogos, 30 gols e 21 assistências

2018 - Shanghai SIPG - 35 jogos, 17 gols e 14 assistências

2021 - Atlético - 45 jogos, 20 gols e 11 assistências





Classificado, o Atlético vai enfrentar o Fortaleza na semifinal. Depois de empate por 2 a 2 na partida de ida das quartas, no Morumbi, o Leão venceu o São Paulo por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Castelão, no duelo de volta.