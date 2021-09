Hora da titularidade? Cuca fala em 'proteger' Diego Costa no Atlético

Diego Costa já realizou três partidas com a camisa do Atlético - todas saindo do banco de reservas (foto: Pedro Souza/Atlético) Diante do Fluminense, nesta quarta-feira (15/9), o atacante Diego Costa saiu do banco de reservas pela terceira vez consecutiva nos últimos jogos do Atlético. Ele contribuiu com boa movimentação, força física e voltou a demonstrar sua técnica no setor ofensivo. Diante da atuação positiva, surgiu o questionamento ao técnico Cuca: chegou o momento para a titularidade do atleta? Em resposta, o treinador falou em 'proteger' o jogador.





Em entrevista coletiva concedida após a vitória atleticana por 1 a 0 sobre o Flu, na Copa do Brasil, Cuca pregou tranquilidade pela titularidade de Diego Costa. Primeiro, o técnico citou o risco de lesão - já que o atleta estava há sete meses sem atuar.





"Não tem um tempo para isso. Tem conversa com a fisiologia, ver os números do jogador, sentir a recuperação, porque ele estava há sete meses sem jogo. Então, não é assim para você pegar um ritmo de jogo e ter um risco grande de lesão. A gente está fazendo as coisas gradativamente, sem pressa e sem pressão", afirmou.





Em seguida, o treinador garantiu que a comissão técnica busca blindar Diego Costa de possíveis atuações ruins da equipe. Ele demonstrou preocupação com a repercussão midiática em torno de uma possível queda no nível de desempenho do time - e, por consequência, possíveis críticas a Diego.





"Até em proteção ao jogador. Se você, dentro da campanha que a gente está fazendo, tira um jogador e lança o Diego Costa, e não tem a vitória, vocês iam analisar: 'É, agora, com Diego Costa, o time perdeu aquilo que tinha'. A gente está gradativamente fazendo para que ele não seja também o responsável por um jogo ruim, por não ganhar uma partida. Tirando o peso dele. Converso com os jogadores e conversei com ele também", revelou.





Com base nas declarações de Cuca, é possível inferir que Diego Costa deve voltar a ser reserva do Atlético diante do Sport, no sábado (18), às 19h, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Líder absoluto da competição, com 42 pontos, o Galo pode ampliar a vantagem para dez em partida disputada no Mineirão, em Belo Horizonte.





Na Copa do Brasil, o Atlético vai enfrentar o Fortaleza na semifinal. Depois de empate por 2 a 2 na partida de ida das quartas, no Morumbi, o Leão venceu o São Paulo por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Castelão, no duelo de volta.