Marlon vê América como 'oportunidade de ouro' na carreira e revela sonho

Marlon durante apresentação oficial no América, em maio (foto: Mourão Panda/América) Em entrevista ao Superesportes, o lateral-esquerdo Marlon, do América, disse que vivencia uma 'oportunidade de ouro' na carreira. Anunciado em abril como reforço do Coelho, em negociação por empréstimo com o Sampaio Corrêa, o atleta tem se firmado como titular e tido sua primeira sequência de partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Ele também revelou um sonho para o futuro.









"Eu batalhei muito por esse momento. Uma oportunidade de ouro na minha carreira. Estou realizando um sonho de jogar na Série A. Vamos manter a pegada para dar continuidade e realizar boas partidas com a camisa do América", garantiu.





Em entrevista concedida à Rádio 98 em agosto, Marcus Salum, coordenador de futebol clube-empresa do América, garantiu que o clube estuda a compra de Marlon em definitivo após o término do contrato de empréstimo - em maio de 2022.





Questionado sobre o tema, Marlon reforçou sua felicidade ao ouvir as palavras do dirigente, mas garantiu foco no momento atual do Coelho.





"O foco principal neste momento é garantir a permanência do clube na Série A. Fico feliz com a oportunidade de permanecer no clube. Fui muito bem recebido pelos jogadores, funcionários e diretoria, mas essa parte eu deixo com meu empresário. Temos que manter a concentração para alcançar os objetivos do clube na atual temporada", afirmou.





"Manter a equipe na elite do futebol brasileiro já é um grande passo para buscar novos horizontes dentro do clube. O América é muito organizado e, em pouco tempo, eu acredito que estará disputando competições internacionais e buscando voos mais altos dentro do cenário nacional", projetou o lateral-esquerdo.





Mancini e projeção de carreira





Marlon também fez elogios ao técnico Vagner Mancini e ressaltou sua evolução a partir do trabalho com o experiente profissional. "É um treinador muito estrategista. Ele cobra bastante e isso é importante. Tenho procurado absorver os conselhos dele para continuar evoluindo", avaliou.





Por fim, o Superesportes questionou Marlon sobre como o lateral-esquerdo se enxerga em cinco anos no futebol. Aos 27 anos, o atleta revelou o sonho de atuar fora do Brasil. "Brigando por títulos, disputando grandes campeonatos dentro e fora do país e continuar crescendo profissionalmente", projetou.