Contra o Fluminense, Atlético pode chegar a 200 gols no novo Mineirão

Hulk é a grande esperança de gols do Atlético contra o Fluminense (foto: Pedro Souza/Atlético) O Atlético está próximo de uma marca histórica no novo Mineirão. Se marcar duas vezes contra o Fluminense, nesta quarta-feira, às 19h, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, o Galo chegará a 200 gols no estádio desde a reinauguração, em 2013.





As principais vítimas do Atlético no estádio são Cruzeiro (20 gols), América (16 gols) e Flamengo (12) gols.





Apesar de ter chegado ao Galo nesta temporada, Hulk já é o maior artilheiro do clube no estádio. Ele balançou as redes 12 vezes no novo Mineirão, mesmo número de Lucas Pratto e Savarino.





Já os jogadores com mais assistências no estádio pelo Galo são Guilherme Arana, com 12, e Keno, com 10.





Por ter vencido o primeiro jogo das quartas de final contra o Fluminense, por 2 a 1, o Galo jogará pelo empate nesta quarta, no Mineirão. Se o Tricolor vencer por um gol de diferença, a disputa da vaga na semifinal será nos pênaltis.

Veja os números do Atlético no novo Mineirão

106 jogos

64 vitórias

22 empates

20 derrotas

198 gols marcados

95 gols sofridos

Adversários que mais sofreram gols: Cruzeiro (20), América (16) e Flamengo (12)

Principais artilheiros: Lucas Pratto, Savarino e Hulk (12)

Assistências: Guilherme Arana (12) e Keno (10)