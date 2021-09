Marco Antônio ganha novos elogios de Luxemburgo e minutagem no Cruzeiro

Marco Antônio teve boa atuação nos 45 minutos finais do jogo contra a Ponte (foto: Bruno Haddad/Cruzeiro) Tratado há alguns anos como uma das grandes joias da base do Cruzeiro, Marco Antônio passou a receber mais minutagem sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Na vitória por 1 a 0 sobre a Ponte Preta, nesse sábado, na Arena do Jacaré, o meio-campista, tratado pelo treinador como volante, entrou na partida já no intervalo.









"Marco Antônio não é meia-esquerda. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira na base como meia-esquerda, mas ele não é meia-esquerda. Ele não tem girada de corpo, habilidade, velocidade para jogar ali. Agora, ele de frente para o campo adversário, ele consegue enxergar o que ele fez contra a Ponte Preta", disse o técnico celeste.





"As bolas saem dos pés dele sempre com precisão, encontrando o ataque. A intensidade dele precisa melhorar um pouco como volante, porque ocupa mais espaço de forma mais rápida, mas é um jogador com uma técnica esmerada. Muito bom jogador, jovem, com potencial, como o Adriano", complementou.





Em toda temporada 2020, Marco Antônio entrou em campo apenas quatro vezes. Em 2021, a 16 rodadas do fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o meio-campista já acumula quatro partidas - três delas sob o comando de Luxemburgo. Na partida contra a Ponte Preta, o jogador acertou a trave numa tentativa de média distância e participou do gol marcado por Bruno José.